Top 7 intrebari despre diversificarea alimentatiei la bebelusi! Multe mamici nu stiu asta

Potrivit expertilor in nutritie, in cazul bebelusului alimentat exclusiv la san, diversificarea alimentatiei trebuie sa inceapa la varsta de 6 luni (5-6 luni daca a primit si formula de lapte). La bebelusul alimentat cu formula de lapte, diversificarea poate incepe de la 4 luni.

Momentul potrivit va fi stabilit intotdeauna de catre medic. Diversificarea prea devreme poate determina alergii alimentare din cauza dezvoltarii insuficiente a sistemului digestiv al bebelusului, iar daca se face prea tarziu poate duce la deficiente in crestere si dezvoltare.

Cum si cand se incepe diversificarea alimentatiei la bebelusi?

La copiii sub 1 an sunt interzise laptele de vaca, albusul de ou, sarea, zaharul, mierea, fructele cu seminte mici (capsune, mure, zmeura, kiwi), nuci, alune, produse cu cafeina, prune, struguri.

Pestele, teoretic poate fi introdus dupa 6 luni, dar este mai bine sa mai astepti cateva luni, mai ales daca exista alergii in familia ta sau crezi ca bebelusul ar putea fi alergic.

Produsele cu gluten (cerealele din grau sau alte cereale ce contin gluten) se introduc treptat, dupa 7 luni.

Ce alimente sunt interzise la bebelusi?

Prunele nu sunt recomandate in alimentatia bebelusului pana la 12 luni. In aceasta perioada de varsta sunt de preferat citricele sub forma de suc. Este adevarat ca prunele pot avea un efect laxativ, dar, in acelasi timp, pot provoca fenome fermentative cu producere de gaze, ce creaza o stare de disconfort sugarului.

Daca bebelusul sufera de constipatie, ce fructe sunt permise?

Este de preferat ca bebelusul sa primeasca piure de fructe si nu suc de fructe pentru ca astfel se pastreaza toti nutrientii din fructe, inclusiv din pulpa fructului bogata in fibre necesare digestiei.

Daca vrei sa introduci sucul de fructe, tine minte ca:

– Sucul proaspat de fructe contine zahar natural si cel de citrice este prea acid asa ca trebuie diluat cu apa.

– Prea mult suc de fructe scade apetitul pentru alte alimente nutritive. Sucul este recomandat doar la masa (nu intre mese) si servit intr-o cana (nu din biberon).