Semne neobisnuite care iti transmit ca esti insarcinata

Starile de ameteala, senzatia de greata si lipsta menstruatiei sunt simptomele care iti spun ca poti fi insarcinata si pe care toate lume le stie. Insa, astazi povestim de simptomele mai putin cunoscute, cele ascunse, care iti pot indica o sarcina.

Secretii vaginale

O secretie vaginala abundenta sau albicioasa, dezi nu esti la avulatie, este un posibil semn ca esti insarcinata.

Sangerari in afara menstruatiei

Petele de sange din afara menstruatiei pot fi un semn al implatarii embrionului.

Acnee

In cazul in care fata ta a fost invadata de cosuri si menstruatia intarzie sa apara, sunt sanse mari sa fii insarcinata. Dereglarile hormonale produse in timpul sarcinii pot duce la aparitia cosurilor.

Probleme digestive

Pe timpul sarcinii, nivelul progesteronului creste si in acelasi timp incetineste procesul de digestie, motiv pentru care te poti confrunta cu un disconfort gastric, stare de balonare si flatulenta.

Schimbari la nivelul pielii

Hormonii din timpul sarcinii pot afecta pielea si, de obicei, apar pete maronii si tenul este mult mai uscat. Aceste probleme apa din cauza excesului de melamina din perioada sarcinii.

Bataile accelerate ale inimii

In timpul unei sarcinii, in special in primele 3 luni, apare un reflux sangvin mai crescut si de aici si accelerarea batailor inimii.