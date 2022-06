Rihanna a nascut un baiat! Artista si iubitul ei, A$AP Rocky, au devenit parinti pentru prima oara

Veste uriasa in showbiz! Rihanna a nascut un baiat! Presa internationala a anuntat, in urma cu putin timp, ca artista si iubitul ei au devenit parinti pentru prima oara.

Cu aceasta ocazie s-a aflat si ca Riri este mamica de baiat. Pana acum, pe durata sarcinii, cantareata nu a dezvaluit deloc public sexul bebelusului.

Rihanna a nascut un baiat! Artista si A$AP Rocky au devenit parinti

Cu toate ca abia acum s-a aflat, se pare ca bebelusul a venit deja pe lume de mai multe zile. Conform TMZ, nasterea ar fi avut loc in data de 13 mai 2022, in Los Angeles.

Cantareata formeaza un cuplu cu rapperul A$AP Rocky, iar vestea despre sarcina ei a aparut la finalul lunii ianuarie in Page Six, dupa ce artista in varsta de 34 de ani a fost fotografiata mangaindu-si cu mandrie burtica de gravida. In acele imagini, a putut fi observata in timp ce se plimba cu iubitul ei in varsta de 33 de ani prin Harlem.

Cu o luna inainte sa confirme oficial acest lucru, Rihanna fusese surprinsa in timp ce lua cina la restaurantul Carbine. Acolo a baut doar apa minerala. In plus, isi atingea in mod evident burtica de gravida.

Chiar daca si-a ascuns sarcina in primele luni, dupa ce a dezvaluit adevarul fanilor sai, artista a inceput chiar sa socheze cu tinutele ei care lasau la vedere o buna parte din corp.

Ulterior, in luna aprilie, a dezvaluit pentru Vogue, ca nu isi doreste sa poarte hainele tipice pentru femei gravide, largi si comode.

„Imi pare rau, dar este prea distractiv sa ma imbrac asa cum vreau. Nu o sa las partea asta din mine sa dispara doar pentru ca am un corp care se schimba”, declara Rihanna luna trecuta.