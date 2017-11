Principiile regale de crestere a copiilor pe care trebuie sa le stie orice parinte

Conform basmelor si a orelor de istorie, copiii regali dorm pe paturi de matase, mananca din farfurii de aur si isi petrec toata ziua distrandu-se.

Noi ne-am decis sa cercetam cum au fost crescuti copiii Ducelui si a Ducesei de Cambridge.

1. Titlul acestora nu le permite sa stea degeaba

In familia Ducelui si a Ducesei de Cambridge este o singura bona care ii ajuta cu copiii. Toate sarcinile legate de hranitul copiilor, spalarea acestora si plimbarile sunt indeplinite de catre parinti. Ba mai mult, William lucreaza ca pilot de avion in serviciile medicale de urgenta, iar copiii stiu asta.

2. Respecta munca celorlalti

Stranepotii Reginei Elisabeta inteleg de la o varsta frageda ca munca celorlalti trebuie respectata, indiferent de cine este vorba. Poate fi o mama care pregateste cina sau o menajera care face curatenie in casa. De aceea George si Charlotte stiu ca nu pot neglija mancarea si ca trebuie sa isi stranga hainele imprastiate.

3. Familia este pe primul loc in lista de prioritati

Chiar si acum, George (4 ani), are grija de sora lui mai mica, iar Ducesa declara ca sunt cei mai buni prieteni. Chiar si la varsta lor frageda, copiii stiu istoria familiei si viziteaza cu regularitate mormantul bunicii lor, Printesa Diana. Kate si William incearca sa petreaca cat mai mult timp cu copiii lor. George, de exemplu, iubeste sa vorbeasca despre orice cu tatal sau, iar Charlotte adora sa gateasca cu mama ei.

4. Toata lumea are dreptul de a-si exprima gandurile si sentimentele in mod liber

In ciuda traditiei de a creste copiii rezervati in familia regala, Kate si William lucreaza in mod constant la dezvoltarea intelectului emotional al copiilor.

“Inteleg ca traim in vremuri diferite. Suntem inlocuiti de generatii carora nu le este teama sa declare ce ii ingrijoreaza”, spune William.

5. Educatia este pe primul loc

Cititul este activitatea preferata a Printului George si a Printesei Diana. Kate scoate copiii foarte des la expozitii si muzeuri. Muzeul lor preferat este Muzeul Istoriei Naturale din Londra.