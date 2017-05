Parintii vor ramane socati! Motivul pentru care copiii au carii

Acum ceva timp, copiii mergeau la dentist doar pentru un control de rutina, dar in zilele noastre, copiii consuma o cantitate ingrijoratoare de zahar.

Asa le apar cariile, iar dintii lor de lapte trebuie scosi.

Recent, un baietel de 3 ani din Noua Zeelanda care consuma zahar in exces a trebuit sa treaca prin 11 extractii.

Totusi, nu doar copiii din Noua Zeelanda se confrunta cu aceasta problema. Conform Asociatei Americane a Inimii, femeile nu trebuie sa consume mai mult de 6 linguri de zahar pe zi, in timp de barbatii nu trebuie sa depaseasca 9 linguri.

De exemplu, o sticla de 0,5 litri de Coca Cola contine 15 linguri de zahar, doza dubla decat cea recomandata.

Cercetarile arata ca un american obisnuit consuma 23 de linguri de zahar pe zi, triplul dozei recomandate pentru barbati si de 4 ori mai mult decat este recomandat pentru femei.

Appalachia, o zona care se intinde de la sudul New Yorkului pana in Alabama, a observat o problema a consumului de zahar. Din cauza unei bauturi carbogazoase au aparut tot mai multe cazuri de dinti erodati.

Aceasta problema este cunoscuta ca si “Gura Mountain Dew”, denumita dupa cea mai populara bautura din zona.

Principalul vinovat pentru aceasta prolema este acidul citric, un prezervatic care adauga aroma bauturii si ii prelungesc valabilitatea. Erodeaza smaltul si dentina, nucleul dintelui.

Insa acesta nu este singurul motiv pentru care trebuie sa eviti zaharul. Acesta incarca ficatul peste masura si duce la afectiuni ale ficatului si rezistenta la insulina, care la randul ei cauzeaza diabet de tipul 2. Excesul de zahar poate de asemenea sa sporeasca riscul de cancer.

Consumul de zahar este principala cauza pentru dezvoltarea obezitatii la copii si adulti. Reduce nivelul de satietate si creeaza dependenta.

In ultimele 3 decenii, obezitatea la copii s-a dublat, iar in randul adolescentilor exista de 4 ori mai multe cazuri. In 2012, unul din trei copii si adolescenti sufereau de obezitate.

Tinerii obezi sunt mult mai expusi la afectiuni cardiovasculare, prediabet, probleme ale oaselor si articulatiilor, si lipsa stimei de sine.

Mai multi, adolescentii si copiii obezi sunt mult mai predispusi sa sufere de infarct, osteoartrita, afectiuni ale inimii, diabet de tip 2 si diverse tipuri de cancer ca adulti.

Conform Asociatiei Dentara din Noua Zeelanda parintii trebuie sa ofere copiilor doar apa si lapte pentru a preveni cariile provocate de sucurile carbogazoase.

Videoclipul urmator va va oferi mai multe informatii despre bauturile fara zahar si consecintele ingredientelor: