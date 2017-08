Motivele pentru care iti vei dori sa iti inscrii copilul la o scoala din Finlanda

Conform studiilor, elevii din Finlanda sunt printre cei mai buni din lume. Petrec mult mai putin timp la scoala decat ceilalti, iar timpul maxim petrecut pentru teme este de 30 de minute.

Noi iti vom divulga secretele educatiei finlandeze, admirata peste tot prin lume.

1. Totul este gratis

Educatia finlandeza este gratuita. Toate celelalte lucruri pe care o implica educatia sunt si ele gratuite, cum ar fi masa de pranz, excursiile si rechizitele. Daca elevii stau la mai mult de 2 km de scoala, un autobuz special ii va transporta de acasa pana la scoala si inapoi. Toate aceste cheltuieli sunt acoperite de stat. Mai mult de 12% din bugetul tarii este alocat educatiei.

2. Fiecare copil este abordat in mod diferit

Fiecare elev poate rezolva cerinte de diferite complexitati in functie de abilitati. Copiii cu diferite abilitati mentale si fizice studiaza impreuna. Daca un elev nu poate face un anumit lucru, profesorul organizeaza lectii particulare pentru acesta. De asemenea exista clase optionale, precum limbile straine.

Se considera ca fiecare elev poate alege o activitate utila pentru el. Asadar, cand o lectie nu i se pare interesante poate citi o carte sau poate sa coasa.

3. Notele sunt comunicate doar elevului respectiv

Sistemul de notare din Finlanda are 10 note, insa acestea nu sunt oferita pana in clasa a 3-a. Din clasa a 3-a pana in clasa a 7-a exista doar note verbale care variaza intre: “se poate si mai bine” pana la “perfect”. Doar elevul isi cunoaste notele. Ei nu sunt educati pentru note, iar ele sunt necesare doar pentru imbunatatirea cunostintelor acestuia si pentru a-i corecta planul individual de studiu.

4. Pot veni la ore in pijamale

Nu exista uniforme in scolile din Finlanda. Pot veni la ore imbracati asa cum le place lor. Poti vedea chiar si copii in sosete la ore.

5. In timpul orelor, copiii pot sta pe canapea sau pe covor

Copiii nu trebuie sa stea in banca. In timpul lectiei se pot face comozi pe fotolii sau pe podea. Daca este cald afara, lectiile pot fi predate pe iarba in apropierea scolii sau pe bancile speciale aranjate sub forma unui amfiteatru.