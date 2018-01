Motive surprinzatoare pentru care nu ramai insarcinata

Daca incerci sa faci copii de ceva timp insa fara succes, acesti factori surprinzatori, dar extrem de comuni, sunt de vina.

Iti lipsesc nutrientii potriviti

Una dintre cele mai usoare schimbari pe care le puteti face pentru a creste sansele de a ramane insarcinata incepe cu alimentele pe care le puneti pe farfurie. Si acest lucru nu este valabil doar pentru femeile care vor purta copilul – este important si pentru barbati.

“Antioxidantii sunt binecunoscuti pentru combaterea radicalilor liberi din corpul nostru care provoaca cancer si alte boli, dar pot creste si fertilitatea masculina”, ​​spune Philip Werthman, urolog si director al Centrului pentru medicina reproductiva masculina si inversarea vasectomiei in Los Angeles, California. Exista multe surse diferite de antioxidanti, dar printre cele mai bune pentru sanatatea spermei sunt zincul, vitamina C, seleniul, vitamina E, acidul folic si licopenul. (Iata cateva fructe si legume bogate in antioxidanti pe care le puteti manca.)

De asemenea, le puteti lua in forma completa, care ar putea fi chiar mai buna, deoarece reduce cantitatea de sperma care este deteriorata. Dr. Werthman sugereaza, de asemenea, reducerea aportului de soia, deoarece barbatii care mananca cantitati mari de soia tind sa aiba un numar mai mic de spermatozoizi decat barbatii care nu consuma.

Nu incerci de mult timp

Cele mai multe dintre femei petrec cea mai mare parte a anilor fertile, incercand sa nu ramana insarcinate, asa ca atunci cand sunteti gata sa incercati in cele din urma, poate fi surprinzator sa ajungeti la realizarea faptului ca poate dura ceva timp. Chiar si intr-un cuplu de 25 de ani, la varful fertilitatii lor in viata, sansa de a ramane insarcinata este de aproximativ 20% pe luna, spune Anate Brauer, medic la Spitalul Greenwich si NYU Medical Center din New York City.

Esti foarte stresata

Stresul afecteaza multe parti diferite ale incercarii de a concepe, explica Lynn Westphal, consultant medical, expert in fertilitate recunoscut la nivel global si director al conservarii fertilitatii si reproducerii tertilor. In mod specific, aceasta poate afecta raspunsul de reglementare a hipotalamus, care poate afecta hormonii naturali, care sunt necesari pentru ovulatie, spune ea.

Cuplurile care sunt afectate de nivelurile ridicate de stres de multe ori experimenteaza scaderea libidoului care duce la scaderea intimitatii si a sanselor de a avea un copil. Unele dintre cele mai bune lucruri pe care le puteti face pentru a va mentine nivelul scazut de stres sunt meditatia, exercitiul regulat, acupunctura, odihna si mentinerea unei diete sanatoase.