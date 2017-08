Motive pentru care copilul tau este obez

Greutatea unui copil nu este mereu rezultatul unui stil de viata nesanatos sau a lipsei de efort fizic. Cauzele genetice si biologice pot fi si ele de vina.

Rezistenta la leptina

Cand un copil este obez poate fi usor sa dai vina pe parinti. Dr. Hollier sppune ca rezistenta la laptina, desi este rara la copii, poate fi de vina. Leptina este un hormon produs in celulele de grasime care ii comunica creierului cand esti satul si te ajuta sa echilibrezi caloriile arse si grasimea depozitata in corp. La unele persoane, corpul nu regleaza leptina in mod corect, ducand la rezistenta la laptina.

Hipotiroidism

Desi este rar la copii, hipotiroidismul poate duce la ingrasare. Aceasta conditie face ca glanda tiroida sa produca prea putin hormon tiroidian care regleaza metabolismul, tensiunea, nivelul de energie etc. Hipotiroidismul cauzeaza doar o ingrasare medie, nu obezitate severa.

Medicamentele

In cazul in care copilul tau ia medicamente pentru o boala si pare sa se ingrase, tratamentul poate fi de vina. Unele pastile iti pot da pofta de mancare, iti pot incetini metabolismul sau sa creasca retentia de fluid. Toate acestea contribuie la acumularea de kilograme in plus. Cele mai comune pastile care afecteaza greutatea copiilor sunt: antidepresivele, steroizii cu administrare orala si unele antihistamine.

Gustarile nesanatoase

Desigur, o dieta nesanatoasa poate duce la obezitate. Gustarile sarate sau dulci pot duce la acumularea kilogramelor in plus chair daca ai un copil activ din punct de vedere fizic. Dar ce se intampla atunci cand ii oferi copilului tau cea mai echilibrata si sanatoasa dieta, insa kilogramele nu contenesc sa se acumuleze? Studiile recente arata ca atunci cand nu avem destule bacterii sanatoase in gat, in mod special ca si copii, putem sa ajungem la obezitate, apoi sa continue cu diabet si alte afectiuni.

Diabetul gestational

Femeile cu diabet gestational, o conditie din timpul sarcinii care cauzeaza cresterea tensiunii si dificultatea reglarii zaharului din corp, pot da nastere unor bebelusi mai grasuti, grasime ce o pot pastra chiar si in copilarie. Viitoarele mame trebuie sa fie atente la semnele de diabet gestational.