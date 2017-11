Metode aprobate de dermatolog pentru a scapa de vergeturile lasate de sarcina

Un dermatolog de top te invata cum sa scapi de vergeturile lasate de sarcila, chiar la tine acasa, cu ajutorul unor trucuri la indemana.

Cel mai bun tratament pentru vergeturi este prevenirea. Daca sunteti insarcinata, utilizati o crema de prevenire a vergeturilor pe toata durata a sarcinii. “Vergeturile sunt incredibil de dificil de tratat fara dispozitive de stimulare profunda, cum ar fi laserele si micronicele”, afirma Rachel Nazarian, MD, dermatolog din New York City. Tratamentele la domiciliu pot diminua aspectul usor, mai ales in faza inflamatorie timpurie, in cazul in care vergeturile sunt mai reduse si mai vizibile.

Activitatea antiinflamatoare este cea mai buna

“Cea mai buna tehnica de a reduce roseata cu vergeturi devreme este de a folosi ingrediente antiinflamatoare topice”, spune dr. Nazarian. “Ingredientele antiinflamatorii pot fi gasite in multe produse naturale care se pot gasi usor la domiciliu sau la magazinul local de produse alimentare”. Cititi mai departe pentru a afla cele mai comune si mai eficiente. (Stiati ca ingredientele antiinflamatoare pot, de asemenea, ajuta la vindecarea vanatailor?)

Ulei de cocos pentru vergeturile verzui

Pe langa faptul ca va simtiti ca si cum ati fi la plaja, uleiul de nuca de cocos contine proprietati antiinflamatoare care ajuta la luminarea si disparitia vergeturilor. “Desi tinde sa fie solid la temperatura camerei, frecarea usoara dintre palmele dumneavoastra ofera suficient caldura pentru a o transforma intr-un lichid si face usor de aplicat in zonele afectate ale corpului”, adauga dr. Nazarian. “Aplicati zilnic timp de cel putin trei luni.” Iata mai multe tratamente naturale pentru problemele de zi cu zi.

Ulei de migdale pentru vergeturi

“Masajul de ulei de migdale de zi cu zi a fost gasit pentru a ajuta cu prevenirea vergeturilor in timpul sarcinii, probabil datorita concentratiei ridicate de vitamina E”, spune dr. Nazarian. Si este foarte usor sa gasiti la hrana dvs. locala de sanatate sau magazin alimentar. Verificati cateva alte utilizari amuzante pentru produsele pe care le aveti probabil in frigider.

Vitamina C pentru vergeturi

Vitamina C a fost demonstrata in parte pentru a imbunatati vergeturile intr-un studiu clinic, atunci cand se aplica zilnic timp de 12 saptamani, a declarat dr. Nazarian. “Consumul de alimente bogate in vitamina C poate ajuta la imbunatatirea aspectului vergeturilor – si sunt destul de usor de gasit, cautati fructe cum ar fi capsunile si mango-urile.”

Aloe vera pentru vergeturi

Aloe vera este hidratanta, protejeaza pielea de elemente si poate contribui la luminarea vergeturilor. Aloe vera este, de asemenea, cunoscut pentru a ajuta la vindecarea ranilor, astfel incat, chiar daca nu se reduce in mod miraculos dungile, cel putin pielea ta va fi super sanatoasa. Aflati mai multe utilizari pentru aloe vera pe care probabil nu le stiti.