Laura Cosoi, dezvaluiri despre cum se mentine in forma in sarcina: ”Un lucru la care nu am renuntat…”

Laura Cosoi este una dintre cele mai indragite vedete de la noi, iar in curand va deveni mama pentru prima oara, lucru pe care si l-a dorit foarte mult. Desi este insarcinata in opt luni de zile, actrita continua sa se mentina in forma, iar acum a dezvaluit are este secretul ei.

In cadrul unei postari pe blogul personal, Laura Cosoi a marturisit ca de cand a aflat ca e insarcinata n-a renuntat deloc la sport.

”Un lucru la care nu am renuntat pe timpul sarcinii este sportul. Am auzit in jurul meu discutii pro si contra. Unele femei cred ca e mai prudent sa stea cat mai linistite, ca sa-si protejeze copilul, altele sunt adeptele miscarii fizice. Eu intru in cea de-a doua categorie, pentru ca sunt convinsa ca sedentarismul aduce cu el probleme si nu miscarea. Iar in astfel de situatii, cand am vreun dubiu, merg la sursa cea mai sigura de a obtine informatii – intreb medicul.”, a scris ea pe blogul personal.

De asemenea, frumoasa actrita, care traieste o frumoasa poveste de iubire alaturi de Cosmin Curticapean, a marturisit ca face yoga si pilates.

”Merg la sala unde practic yoga de mult timp si acum gasesc rutina mai necesara ca oricand. Fac exercitii mai usoare, e adevarat si nu fortez nota.

Insa, dupa o sedinta de yoga, mai ales daca am ocazia sa o fac in aer liber, am o stare extraordinara de buna dispozitie, energie si echilibru! Cred ca fiecare femeie insarcinata poate „fenta” si cu ajutorul sportului neplacutele fluctuatii emotionale.

Uneori mai fac si pilates, merg pe banda sau ma plimb. Fac drumetii, daca sunt in afara orasului, iar daca nu, merg pe jos de cate ori am ocazia. Nu am fost inca la inot, dar stiu ca si sportul acesta ajuta foarte mult.

Miscarea ne intareste sistemul cardio-vascular si musculatura, ceea ce inseamna mai putine dureri de spate si rezistenta la efort. Ne ajuta sa ne pastram o greutate corporala intre limitele normale, sa fim mai echilibrate emotional si sa dormim mai bine.

Sunt mult mai multe sanse sa ducem sarcina mai usor si cu bine pana la final, daca facem si cate un pic de sport. In plus, travaliul este mai usor si recuperarea dupa sarcina mai rapida pentru femeile care fac sport.”, a mai marturisit ea.