Intrebarile frecvente pe care le au toate gravidele

Prima sarcina este un capitol complet nou, dificil, dar si frumos in acelasi timp pentru o viitoare mamica. Este insotita de schimbari fizice, hormonale, mituri, sfaturi de la bunici, prietene si diverse cunostinte, opinii de pe internet, senzatii personale amesteate cu multe sentimente.

Iata care sunt principalele intrebari pe care si le pune o femeie gravida:

1. Pot sa fac in continuare sport?

Da, exercitiul este necesar pentru bunastarea corpului dumneavoastra, fizic si psihic, precum si emotional. In timpul sarcinii, miscarea imbunatateste circulatia sangelui si reduce riscul complicatiilor cardiovasculare. In mod ideal, ar trebui sa faceti o activitate fizica in mod regulat, de preferinta aerobic, recreational si necompetitiv.

2. Pot sa mai beau alcool uneori?

Alcoolul este considerat o toxina in timpul sarcinii si poate provoca modificari ale organelor si sistemului nervos al bebelusului.

In ciuda a ceea ce este spus uneori, nu exista o cantitate minima de alcool care sa fie inofensiva si se recomanda evitarea consumului de alcool inainte si in timpul sarcinii.

3. Ecograful este periculoas?

Ecografia nu este periculoasa. Este o metoda care nu prezinta un risc pentru femeia insarcinata sau pentru embrionul/fatul, deoarece utilizeaza ultrasunete sub forma de ecouri pentru a produce imagini ale sarcinii. Este o metoda foarte sigura si este utilizata pe scara larga pentru evaluarea copilului.

4. Pot face sex pe timpul sarcinii?

A face sex in timpul sarcinii este in siguranta, atata timp cat nu exista conditii clinice care sa il contrazica. Daca aveti o sarcina sanatoasa, nu exista nicio problema in mentinerea relatiilor cu partenerul dumneavoastra.

5. Pot conduce/calatori cu masina?

Puteti calatori si conduce o masina in timpul sarcinii. Insa trebuie sa aveti grija la unele aspecte: