Ileana Sterp a nascut. Ce semnificatie are numele Damir, ales de sora lui Culita Sterp pentru fiul ei

Ileana Sterp a nascut. Sora lui Culita a adus pe lume un baietel perfect sanatos, care a cantarit 4.600 de grame la nastere. Se pare, conform primelor informatii, ca tanara si-a indeplinit visul de a naste tot natural, asa cum s-a intamplat si in cazul primei sarcini, cand a adus-o pe lume pe fiica ei, Carla.

Desi nu a fost deloc o nastere usoara, dat fiind ca bebelusul este atat de mare, Ileana Sterp a tinut sa impartaseasca aceasta bucurie cu fanii ei de pe internet. A postat deja fotografii si filmulete, in care apare alaturi de fiul ei.

Ileana Sterp a nascut un baietel

„Mamă de băiat. Te voi lăuda toată viața mea, Doamne! Vouă tuturor vă mulțumesc din toată inima pentru sutele de mesaje de susținere!”, a scris Ileana Sterp, pe contul ei de Instagram.

Culita Sterp, mama Geta, Daniela Iliescu si Getuta, sora mai mica a Ilenei Sterp, au reactionat imediat in comentarii.

„Doamneeeeeee ce zi minunată! S-a mărit familia cu încă un prinț! Bine ai venit pe lume, îngerașule! Abia aștept să te iau in brațe!”, a reactionat Culita Sterp.

„Felicitari, scumpa mea! Ai fost cea mai curajoasă mămica, tot cu zâmbetul pe buze! Vă iubesc mult și abia aștept sa vă văd!”, i-a transmis Getuta surorii ei.

„Dragii mei, sa fiti mereu sanatosi si fericiti!”, i-a transmis si Daniela Iliescu, pe Instagram, cumnatei sale.

Si bunica Geta s-a bucurat nespus de venirea pe lume a nepotului ei: „Draga mea scumpă! Dumnezeu face minuni . Te-a ajutat să naști cu bine, un băiețel așa de mare ! Ești cea mai tare și cea mai puternică!!!!!”.

Si Vladuta Lupau a tinut sa o felicite pe Ileana Sterp, pe Instagram: „Felicitari! Viata minunata!”.

De asemenea, si alte vedete au tinut sa o felicite pe mamica. Printre acestea s-a numarat si Theo Rose care i-a comentat: „Felicitaaari! Doamne ajuta!”. Mama Geta a fost impresionata de gestul artistei, care urmeaza sa nasca si ea curand tot un baiat, asa ca i-a raspuns public: „Multumim! Naștere ușoară și tie Theo frumoasa lu mama!”.

Ce semnificatie are numele Damir

Se pare ca acest nume este unul special si inseamna, in slava, „a darui pace”, in timp ce in araba ar insemna „corect”, „inteligent” si „perseverent”. Oricum, este clar un nume deosebit, care atrage energii pozitive pentru viitorul baietelului.