Gata, nu mai e un secret! Cum arata fiica Adelinei Pestritu: ”Seamana foarte mult cu taticul ei!”

Adelina Pestritu nu-si mai ascunde fiica. Ea a facut publica astazi mai multe fotografii, prin care le-a aratat internautilor chipul fiicei sale, Zenaida Maria.

Vedeta a facut publice imaginile inedite pe blogul personal, iar internautii au fost incantati.

”Dragii mei, au trecut 3 saptamani si jumatate de cand miracolul numit Zeny si-a facut aparitia in viata noastra. O sorbim din priviri in fiecare secunda si ne minunam de cum se poate schimba de la o zi la alta. Ia in greutate corespunzator si fiecare zi este diferita, dar plina de clipe minunate.

Ne-am dorit ca, in primele saptamani, sa nu o expunem public desi, daca ar fi fost dupa noi, am fi defilat cu imaginea ei lipita pe frunte, astfel incat sa stie toata lumea cat de fericiti suntem ca am fost binecuvantati cu asa un dar minunat. Am iubit-o din prima clipa de cum am nascut-o. Plansetul ei m-a cucerit si m-a facut s-o vad ca pe cel mai frumos chip intalnit vreodata.

Grimasele, cu care imi insenineaza ziua, ma amuza si ma fac sa ma gandesc la copilaria mea. Chiar si cele pe care mi le etaleaza la 6 dimineata, cand ma trezesc sa-i dau sa pape si ma rog timp de o ora de ea sa manance, iar ea n-are niciun gand sa se trezeasca, si parca stie ca ii urmaresc orice miscare. Sunt nopti in care ma trezesc de cate 10 ori, doar sa vad daca este totul in regula, daca respira bine, daca are nevoie de mine.

Chiar ii spuneam unei prietene ca-mi doresc sa pot sa ma mai relaxez putin si, din prea multa dragoste, sa nu devin o mama disperata si sufocanta pentru copilul ei. Uneori, simt cum imi bubuie inima de iubire si sper sa nu fac ceva gresit, astfel incat sa o agasez cu toate aceste sentimente si trairi. Orice copil are nevoie de libertate, chiar daca este nou-nascut, simte nevoia de a avea momente in care sa fie lasat in pace. Ma straduiesc sa pastrez balanta inclinata corect intre dragoste materna, grija si ratiune.

Pe langa toate astea, vreau sa va spun ca, din momentul in care am nascut, i-am facut mii de poze. Poate si din dorinta de a i le pastra sub forma de amintiri. Chiar intentionez sa le imprim si sa i le atasez in albumele care asteapta in sertar, inca dinainte sa se nasca Zeny, sa depoziteze cele mai frumoase momente din viata ei de bebelus. Nu vreau sa pierd niciun moment si nimic din ceea ce se intampla. Cu siguranta, cand se va face mare si le va vedea, va fi incantata de grija cu care i le-am pastrat.

Apropo de asta, de cate ori merg in vizita la parintii mei la Campulung, imi gasesc camera intacta, plina de amintiri dragi, maimuaoaiele de plus, caietele de la scoala, poze, oracole, cadouri primite de la colegii de la scoala care ma admirau. Mi se pare minunat sa ma transpun in vremurile de altadata si sa retraiesc bucuria acelor momente.

Astazi va prezint primele poze cu micuta noastra. Stim ca v-ati fi dorit sa le vedeti din prima zi, asa cum ne-ati scris in mesaje, dar consideram ca totul trebuie facut cu un rost si la momentul potrivit. Nu pot spune ca s-a conformat brief-ului’ de sedinta foto, insa ma bucur sa va prezint cateva momente din primele ei saptamani de viata. Suntem extrem de mandri de ea si de cum evolueaza iar, pana la prima sedinta foto profesionala pe care am pregatit-o in deja pentru luna septembrie, va las cateva cadre din intimitatea noastra.

Multi ne spun ca Zenaida-Maria ii seamana foarte mult taticului. Asta spun si eu. De cate ori ma uit la ea, parca vad un Virgil mai micut:). Il regasesc chiar si in gesturile ei. Deocamdata, are ochii de un gri-albastrui cu tente de verde si pielea usor creola. Ne asteptam ca, peste putin timp, sa i se definitiveze verdele smarald al ochilor pe care il au majoritatea membrilor familiei noastre, inclusiv noi. Oricum ar fi, noi suntem fericiti. Este dulce, frumoasa si, mai mult decat ne-am fi putut vreodata astepta noi sa fie. Dumnezeu a fost bun cu noi si ne-a trimis un copil sanatos, frumos si, cu siguranta, foarte norocos.

Va lasam sa savurati si voi imaginile cu puiul nostru si speram sa va placa.

Va pupam! ♥️”, a scris Adelina Pestritu pe blog.