Elena Gheorghe, marturisiri despre nasterea celui de-al doilea copil: ”Nu mai miscase de vreo patru ore”

Elena Gheorghe a aniversat un an de zile de la venirea fiicei sale pe lume si si-a amintit ce sperietura a tras in ziua in care a adus pe lume cel de-al doilea copil.

Astfel, cantareata a dezvaluit pe contul personal de socializare, ca in urma cu un an de zile, ea a ajuns de urgenta la spital, dupa ce fiica ei nu mai miscase de cateva ore. La scurt timp, insa, ea a nascut.

„Acum un an, la 6 dimineata am fugit la spital caci nu mai miscase de vreo 4 ore, ea care era fff activa, m-am speriat ingrozitor mai ales ca in ultimele zile aveam tot mai des “burta tare” si cum am pus piciorul in spital a inceput dansul ei preferat, de mi-o lua burta in toate directiile.

Am vrut sa ma intorc acasa, dar am zis sa ma vada domnul doctor daca tot am ajuns pana acolo si bine am facut caci la 11:22 si-a facut aparitia raza noastra de soare.

La multi ani, puiul meu drag si bun, sa fii sanatoasa si mereu cu zambetul pe buze!”, a dezvaluit Elena Gheorghe in mediul online.

Elena Gheorghe este casatorita cu Cornel Ene, alaturi de care are doi copii – Amelie Nicole, in varsta de un an de zile si Nicholas, care este innebunit dupa sora lui, dupa cum povestea cantareata: „Nicolas si-a dorit foarte mult sa vada bebelusul la ecograf, sau pe „televizor” cum zice el. Era foarte curios, a pus o multime de intrebari cum o sa fie, o saptamana vorbeste numai despre asta si, cand am ajuns la control, bebele nu au vrut sa se arate. Nicholas a inceput sa-l roage: hai, te rog eu frumos, vreau sa stiu si eu daca esti fetita sau baiat, sa stiu ce sa-ti cumpar cand o sa te nasti. Nicholas isi asteapta surioara innebunit”, marturisea Elena Gheorghe inainte sa devina mama pentru a doua oara.