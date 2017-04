E bine sa ne vaccinam copiii impotriva varicelei?

Vaccinul antivaricela este obligatoriu in multe tari din lume. Desi nu face parte din lista de vaccinuri “gratuite”pentru copiii in Romania, pediatrii il recomanda, mai ales copiilor care urmeaza sa intre in colectivitate.

Varicela sau popular varsatul de vant apare in epidemii mai ales intre copiii de gradinita sau scoala. Vaccinul antivaricela protejeaza impotrica infectiei cu virusul varicelo-zosterian care determina aceasta boala a copilariei.

Varicela este extrem de contagioasa, cu complicatii severe ca: pneumonia variceloasa, encefalita, sindromul de varicela congenitala (la bebelusi cu mamici care au facut varicela in primul sau al doilea trimestru de sarcina).

Se transmite usor intre membrii unei familii si intre elevii unei clase prin stranut sau tuse sau prin contactul cu lichidul din bubite. Se poate transmite si prin contactul cu haine sau alte obiecte care au venit in contact cu lichidul din bubite.

Cand se face vaccinul antivaricela

Contine virusul varicelo-zosterian atenuat. Se poate face incepand cu varsta de 9 luni. Pediatrii din tara noastra il recomanda inainte de inceperea gradinitei sau scolii.

Se administreaza in functie de varsta:

– intre 9 luni si 12 ani inclusiv – o singura doza

– peste 13 ani – 2 doze la interval de minim 6 saptamani

Se injecteaza subcutanat pe partea laterala a bratului.

La copii intre 9 luni si 12 ani rata de protectie impotriva varicelei este de 98%. Daca vaccinul se face intre 12 si 15 luni, protectia se mentine cel putin 7 ani dupa vaccinare. Dupa aceasta perioada, se fac analize medicale (nivelul de anticorpi antivaricela din sange) si daca este necesar, se face o noua doza de vaccin.

La copiii sanatosi se poate face concomitent cu orice alt vaccin. Dar se vor injecta in regiuni diferite ale corpului.

