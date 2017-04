Dieta si slabitul dupa sarcina

Sunt o proaspata mamica. M-am ingrasat mult in timpul sarcinii si acum as dori sa slabesc si sa revin la cum eram inainte de sarcina. Ce trebuie sa fac?

Deseori auzim cerinta “Vreau sa fiu ca inainte”. Dupa ce ai nascut, nimic nu va mai fi ca inainte. Asadar obiectivul tau trebuie sa fie planificarea si adaptarea la un nou stil de viata, conform cu noua ta situatie de mamica.

A spune “vreau sa fiu ca inainte” este echivalent cu a-ti dori sa ai din nou 15 ani. In timp ce inaintam in varsta si in viata noastra apar schimbari importante, trebuie sa gasim noi modalitati de adaptare.

Pentru proaspetele mamici schimbarile sunt majore, iar asta poate conduce la stres atunci cand esti suprasolicitata si nu reusesti sa gasesti modalitati noi de adaptare.

