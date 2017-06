De ce nume biblice pentru copii?

De ce alegem nume biblice pentru copii? Ce inseamna un nume biblic? Alegand nume pentru copii de inspiratie biblica poate fi o sursa de confort intr-o lume nebuna – chiar si pentru cineva care nu se considera o persoana religioasa. Spunand sau auzind un asemenea nume iti poate trezi sentimente mai bune si securitate. Iata cateva exemple:

Nume biblice pentru baieti

David deriva dintr-un cavant ebraic care inseamna “iubit”. David a fost al doilea si cel mai mare rege al Israelului, conducand in secolul 10 inainte de Hristos. Mai mult povesti despre el sunt spuse in Vechiul Testament, printre care si cum il invinge pe Goliath. Se presupune ca Isus este descendentul lui David.

Luca provine de la numele grecesc Loukas, care inseamna “din Lucania”, o regiune din Italia. Sfantul Luca a scris a treia Evanghelie din Noul Testament, a calatorit impreuna cu Sfantul Paul.

Paul provine de la numele roman Paulus, care in latina inseamna “modest, umil”. A scris mai multe epistole din Noul Testament. Numele lui initial a fost Saul, dar si-a schimbat numele dupa ce s-a convertit la Crestinism.

Sfantul Matei de asemenea numit si Levi, care in ebraica inseamna “atasat, loial”, a fost unul dintre cei 12 apostoli. A scris prima Evanghelie din Noul Testament.

Andrei, provine de la grecescul Andreas, deriva din “aner” adica “barbat”. In Noul Testament apostolul Andrei a fost fratele apostolului Petru, cel mai important dintre apostoli (deasemenea cunoscut ca si Simon – in ebraica inseamna “ascultare”).

Felix – de origine latina, inseamna “norocos, victorios”, este numele mai multor sfinti.

Filip – are origine greaca si inseamna “prietenul cailor”. Sfantul Filip apare ca apostol in Noul Testament.

Ioan – deriva din numele ebraic Yochanan, “Dumnezeu este milos”. Ioan este un nume popular in Noul Testament: Sfantul Ioan Baptistul si Apostolul Ioan.

Gabriel – de origine ebraica, “omul puternic al lui Dumnezeu”. Numele Gabriel apare atat in Vechiul Testament cat si in Noul Testament. Arhanghelul Gabriel i-a vestit Fecioarei Maria nasterea lui Isus Christos si este cunoscut ca protectorul copiilor mici.

Mark/ Marc (Marcu forma romaneasca) – deriva de la numele Zeului Roman al razboiului – Mars (“Marte”). Sfantul Marcu a fost ucenic al Sfantului Petru si a scris a doua Evanghelie in Noul Testament.

Mihai – origine ebraica, inseamna “cine se aseamana cu Dumnezeu”. Arhanghelul Mihail apare ca si conducatorul ostirilor ceresti in Noul Testament si de aceea este considerat patronul sfant al soldatilor.

Stefan – deriva de la numele grec Stephanos, “coroana, cununa”. Sfantul Stefan a fost apostol si primul mucenic crestin. Un alt Sfant Sfefan este patronul sfant al Ungariei, primul rege crestin al acestei tari. Este deasemenea numele mai multor regi sau conducatori din Anglia, Serbia, Polonia si Romania, numele purtat de 10 Papi (capi ai Bisericii catolice).

Nume biblice pentru fete

ANA inseamna “gratie”. Apare in Noul Testament si este cea care il recunoaste pe Isus ca fiind Mesia. Anna este forma latina pentru Hannah, mama profetului Samuel (inseamna “numele lui Dumnezeu”) in Vechiul Testament.

Adina inseamna “zvelt, delicat” in ebraica. Este numele unui soldat in Vechiul Testament, dar in timpurile moderne este folosit ca nume de fata.

Daniela, forma feminina a lui Daniel, in ebraica “Dumnezeu este Judecatorul meu”. Daniel a fost un profet ce a scris “Cartea lui Daniel” in Vechiul Testament.

Maria, numele mamei lui Isus si al Mariei Magdalena. Semnificatia nu este cunoscuta cu certitudine, dar sunt cateva teorii care includ “mare de tristete” si “doritor de copil”.

Mara inseamna “amar, inversunat” in ebraica. Este numele luat de Naomi (inseamna “placut”) dupa moartea sotului, in Vechiul Testament. Mara este si varianta ungureasca a Mariei.

Eva – deriva de la doua cuvante ebraice ce inseamna “a respira” si “a trai”. Potrivit Vechiului Testament este prima femeie de pe pamant.

Eliza (Elisa) – forma scurta a numelui Elizabeth (Elisabeta varianta romaneasca) – provine de la ebraicul Elisheva – “juramant pentru Dumnezeu” (credinta in D-zeu). In Vechiul Testament Elisheba este sotia lui Aaron, iar in Noul Testament este mama Sfantului Ioan Baptistul.

Esther – este posibil sa insemne “stea” in persana. In Vechiul Testament, Regina Esther (de origine ebraica), sotia Regelui din Persia a salvat multi evrei de la persecutie.

Lidia – inseamna “din Lidia” in greaca, o regiune din Asia Mica. In Noul Testament este numele unei femei convertite de Sf. Paul.

Miriam – forma originala ebraica a numelui Maria. In Vechiul Testament Miriam era sora mai mare al lui Moise si Aaron.

Numele de copii biblice au trecut cel mai bine proba timpului. Parintii se intorc la Biblie pentru inspiratie divina, pentru alegerea numelui copilului. Voi ati ales sau veti alege nume biblice?

