Kathleen DesMaisons a studiat corelatia dintre zahar, sanatate si comportament mai mult de 15 ani si studiile sale au confirmat ceea ce multe mamici stiau intuitiv: “Zaharul schimba copiii”. Poate transforma cel mai fericit si calm copil intr-unul nervos si agitat.

Cum stim daca copilul are sensibilitate la zahar

DesMaisons spune ca nu a auzit parinte care sa nu stie daca copilul lui are sensibilitate la zahar. De obicei copiii vor sa manance dulciuri, mai ales intre mese. “Daca copilul tau are un comportament nepotrivit si ii oferi ceva dulce, apoi imediat este dragut, cu siguranta este sensibil la zahar.”

In cartea “Little Sugar Addicts”, autorul sugereaza sa observam comportamentul copilului, sanatatea si emotiile. “Crizele emotionale, inabilitatea de a se concentra, greutatea prea mare sau increderea in sine scazuta sunt efectul a prea mult zahar in alimentatia copilului”.

7 pasi pentru a imbunatati alimentatia copiilor

In primul rand analizeazati propria dieta si cantitatea de zahar din alimentatie, apoi urmeaza acesti 7 pasi pentru a schimba alimentatia copilului:

1. Serveste mic dejun cu proteine si in prima ora de la momentul trezirii.

2. Fa legatura dintre alimentatia copilului si starea sufleteasca. Niciodata nu oferi ca recompensa alimente, mai ales dulciuri.

3. Elimina sucurile si gustarile gen snacks. Copilul trebuie sa serveasca mai multe gustari bogate in proteine intr-o zi, iar bebelusii mai mici de 18 luni sa manace la 3 ore.

4. Prepara pranzul din proteine: carne, peste, oua, nuci, brazeturi sunt toate esentiale.

