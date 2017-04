Cum sa alegem jucarii sigure pentru copii

Din pacate nu toate jucariile comercializate sunt sigure pentru copii. Iata cateva sfaturi pe care sa le respectati pentru siguranta si sanatatea copiilor.

– In primul rand cumparati jucarii adecvate varstei copiilor. Pe eticheta este scrisa varsta recomandata de producator. Respectati-o si fiti realisti cu abilitatilor copiilor dvs. Degeaba cumparati o jucarie foarte frumoasa dar recomandata unui copil mult mai mare. Copiii nu o vor intelege si nu se pot juca cu ea. Ba chiar poate fi periculoasa.

– Nu cumparati jucarii cu piese mici daca copiii au sub 3 ani. Sub aceasta varsta, ei au tendinta de a baga in gura tot ce le cade in mana. Exista riscul sufocarii. Prin piese mici ne referim la piese cu dimensiuni mai mici de 2-3 cm. Veti gasi pe eticheta jucariilor piesele si dimensiunile lor. De asemenea, firmele serioase de jucarii trec pe eticheta si interzicerea lor la copiii sub 3 ani din acest motiv. Mai multe pe eumama.ro.