Cum ii invatam pe copii sa deprinda folosirea toaletei

Sunt doua aspecte pe care va sfatuiesc sa le analizati prin observare la copiii Dvs acum sau cand va fi cazul in procesul de crestere.

Primul e legat de faptul ca, desi a deprins urinatul la olita inainte de 1 an, in jurul varstei de 15-18 luni e posibil sa il piarda si al doilea, manifestarea copilului Dvs la incercarile pe care le faceti in a-i induce deprinderea de a folosi toaleta/ olita este una hazlie si usor manipulatorie, stiind ca astfel capata atentie mai multa ori vazand cat de mult va preocupa ceva ce pentru el/ ea este de automat ca reactie.

Copilul nu devine constient de nevoia de urinare/ defecare decat pe la varsta de 2 ani, unii chiar spre 2 ani si jumatate. Abia atunci asociaza constient presiunea pe care o simte in sfinctere cu locul in care a fost invatat sa faca. Pana atunci, mai ales daca poarta pampersi, nu are posibilitatea tehnica (adica maturatia sistemului nervos este inca in desfasurare) sa sesizeze vreo legatura.

