Ce trebuie sa manance mamicile care alapteaza

Mamele care alapteaza tind sa produca lapte toata ziua, motiv pentru care multe femei sunt infometate tot timpul.

Corpul tau foloseste calorii pentru a genera lapte pentru micutul tau si de aceea este important sa consumi alimente bogate in nutrienti pentru a-ti potoli foamea si pentru a-ti mentine productia de lapte.

Deci, care sunt alimentele care va pot ajuta sa obtineti in mod constant productia de lapte? Iata cateva super-alimente pe care sa le incerci.

Avocado

Unul dintre cele mai bune alimente pe care le puteti include in dieta ta ca mama care alapteaza este avocado. Acest fruct este de fapt o sursa de grasimi, substante nutritive esentiale, plus este usor de pregatit mai ales cand sunteti ocupat cu jonglarea sarcinilor in jurul casei si ingrijirea copilului. Este delicios, hranitor si va poate potoli usor foamea.

Somon

Un alt super-aliment pe care ar trebui sa il mananci este somonul, deoarece este bogat in acizi grasi omega-3 esentiali, vitamina D si proteine. Ce este chiar mai bine este faptul ca somonul are un continut scazut de grasimi, astfel incat nu trebuie sa va faceti griji cu privire la cresterea in greutate. Consumul de somon va poate ajuta sa creati lapte mai nutritiv pentru cel mic.

Fasole si leguminoase

De asemenea, trebuie sa aveti fasole si leguminoase in alimentatia dvs. atunci cand alaptati, deoarece acestea sunt surse bune de vitamine, minerale, proteine si fitoestrogeni, toate fiind necesare pentru producerea laptelui. Consumul de fasole si legume diferite va poate ajuta organismul sa primeasca substante nutritive esentiale care sunt vitale pentru sanatatea dumneavoastra generala si pentru productia de lapte matern.

Iaurt

Daca sunteti in cautarea unei gustari rapide, va recomandam sa luati un iaurt. Iaurtul contine probiotice care pot ajuta la reglarea florei intestinale, in timp ce calciu si proteinele pot ajuta la imbunatatirea productiei de lapte. Datorita continutului scazut de grasime, iaurtul poate fi combinat cu fructe de padure sau alte fructe pentru a obtine mai multe vitamine si minerale in corpul dumneavoastra.