Ce e bruxismul (scrasnitul din dinti la copii)

Bruxismul la copii consta in frecarea involuntara a dintilor intre ei. Se poate manifesta si ziua, dar cel mai frecvent in timpul somnului. Se pare ca bruxismul se poate transmite de la parinti la copii.

Bruxismul este cel mai intalnit la copii intre 3 si 6 ani si intre 10 si 12 ani. Studiile arata ca aproximativ 38% dintre copiii intre aceste varste scrasnesc din dinti. Sansele sunt mai mari la copii care vorbesc si/sau merg in somn. Uneori nici nu este observat de parinti. Dar in cele mai multe cazuri, sunetul produs de frecarea dintilor este asa de puternic, incat ii trezeste pe parinti sau frati din somn.

Nu se cunoaste cauza exacta. Sunt banuite mai multe posibilitati care variaza de la caz la caz:

– Metoda de a se elibera de emotii pozitive sau negative. In cele mai multe cazuri este vorba de emotii negative (tensiunile din familie, probleme scolare etc)

– Dureri (cauzate de ex. de otita)

– O problema dentara (de ex. cand dintii nu au loc sa creasca)

– Manifestare a parazitilor intestinali

