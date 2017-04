Ce cerealele introducem in alimentatia bebelusului

In primele sase luni ale bebelusului nevoile nutritive sunt acoperite de laptele matern sau formula. Laptele matern contine cantitatea optima de nutrienti plus anticorpi necesari bebelusului pentru a creste sanatos si se modifica pe masura ce nevoile nutritive ale copilului se schimba.

Bebelusii nu ar trebui sa manance cereale sau alte alimente solide pana la aproximativ 6 luni din mai multe motive. In primul rand nu sunt pregatiti sa inghita alimente solide. Un bebelus nu este capabil sa plimbe un aliment solid din varful spre baza limbii pentru a putea fi inghitit. In schimb, tind sa scuipe ce le intra in gurita (reflex innascut). Studiile arata ca bebelusii pot dezvolta alergii daca alimentele solide sunt introduse prea devreme.

In jurul varstei de 6 luni sistemul digestiv al bebelusului va fi mai pregatit sa se descurce cu alimentele solide. Bebelusul tau iti va arata cand este pregatit. Cu varsta, va putea sa mute alimentul catre baza limbii si sa inghita.

Dupa legume, carne sau fructe alege cerealele instant fara gluten pana ij jurul varstei de 6-8 luni, in functie cerelale alese. Acestea cereale sunt de obicei imbogatite cu fier, acum necesar in dieta copilului. Incepe cu o cantitate mica (o lingurita), amestecata in laptele tau sau formula (masa de la ora 18).

Curand, cerealele vor deveni o parte importanta din alimentatia bebelusilor. Pe masura ce copilul invata sa inghita, poti mari consistenta si textura amestecului de cereale. Vezi continuarea pe eumama.ro.