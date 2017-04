Ce alimente sa nu le dai copiilor

Pentru ca iti iubesti copii vrei sa le dai doar alimente sanatoase. E bine sa stii ca unele alimente sunt de evitat cam in toate circumstantele si printre ele se numara chiar alimente cu reclame reusite.

Aceste alimente nu aduc beneficii sanatatii, in schimb vin cu riscuri majore pentru sanatatea ta sau a copiilor.

Popcorn-ul pentru microunde, preferat in serile de film si nu numai, poate fi extrem de nesanatos daca are conservanti si arome artificiale, grasimi hidrogenate sau daca porumbul este modificat genetic. Ca si in cazul altor alimente preambalate pentru microunde sau nu, adesea sunt adaugate substante chimice pentru gust sau conservare.

Una dintre cele mai toxice substante chimice adaugate in floricele este diacetilul, folosit pentru a da aroma falsa de unt. Diacetilul a fost asociat cu aparitia unor afectiuni ale plamanilor la cei care au consumat. Continuarea pe eumama.ro.