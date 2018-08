Ce a simtit Adelina Pestritu in momentul in care si-a vazut pentru prima data fiica: ”Nu am trait niciodata sentimente asa…”

A trecut mai putin de o saptamana de cand Adelina Pestritu a devenit mama, iar acum vedeta TV a marturisit ce a simtit in momentul in care a nascut, totul pe blogul personal.

Astfel, ea a povestit ca este extrem de incantata de venirea pe lume a Zenaidei si, in ciuda faptului ca nu ii este usor, se simte mai fericita ca niciodata.

”Dragii mei, am prins putin timp liber, cata vreme bebelina noastra adorabila doarme, dupa un laptic matern sanatos si consistent. Sunt de doar doua zile acasa cu Zenaida si nu-mi vine sa inchid un ochi, nici pentru a ma odihni macar, astfel incat sa nu pierd niciun moment din cresterea fetitei pe care tocmai am adus-o pe lume.

Nu am sa spun ca este usor dar, uitandu-ma la ea, simtindu-i mirosul, pielea fina, vazandu-i ochii, care incearca sa distinga unde e mami si unde e tati, ma ajuta sa fac totul cu o dragoste imensa si sa nu resimt niciun fel de oboseala. Virgil este topit si el. Ma ajuta in fiecare actiune dedicata fetitei noastre si este alaturi de mine intru-totul. Este un tatic grijuliu si iubitor, dar si un logodnic asa cum mi-am dorit. Imaginea pe care o vad zi de zi cu el, vine ca o confirmare a faptului ca am facut alegerea corecta pentru rolul de tatic al copilului meu, iar asta ma face extrem de fericita si implinita.

Retraiesc clipa in care o tineam strans de mana pe doamna doctor anestezist si am auzit-o pe doctorul Ioana Dragan: “Ade esti pregatita? Zeny are cele mai frumoase gene”, dupa care am auzit-o pe Zenaida cum ma striga printr-un planset care, instant a devenit cel mai frumos sunet auzit vreodata. M-am uitat in sus si am vazut cea mai frumoasa si valoroasa imagine, Zenaida-Maria. Nu am trait niciodata sentimente asa de puternice. Nici nu mi-am imaginat ca pot sa fie simtite.”, a povestit ea pe blogul personal.

De asemenea, Adelina a marturisit ca partenerul ei si tatal copilului a lacrimat teribil atunci cand si-a vazut fiica.

”In tot acest timp, Virgil facea 13-14 pe hol, asteptand-o pe cea care toata viata o sa-l strige “tati”. Emotionat pana la Dumnezeu (va confirm dupa ce am vazut filmarile prietenilor care ne-au insotit la spital) s-a plasat in fata usilor liftului care venea cu micuta noastra direct din blocul operator. Marea intalnire l-a facut sa-si arate pana si cea mai sensibila latura a lui. A plans ca un copil cand a luat-o in brate.

Dupa operatie, m-au adus si pe mine in rezerva unde am stat cazata cu cea mica timp de 3 zile. Virgil statea lipit de Zeny si parca nici nu-l batea vreun gand sa-i dea drumul. Drept urmare, timp de 4 ore a tinut-o si s-a uitat la ea. Nimic nu se compara cu trairile de atunci. Ne priveam in ochi si lacrimam instant. Este greu sa va exprim in cuvinte acele momente.”, a marturisit ea pe blogul personal.