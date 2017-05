Care sunt primele semne ale autismului?

Ai incredere in instinctele tale. In mod ideal medicul copilului va lua in serios preocuparile tale si te va indruma catre un medic psihiatru. Dar, uneori, chiar si medicii bine intentionati pot subestima aceasta problema si ingrijorarea ta. Asculta-ti instinctul si fa-ti o programare la un doctor psihiatru sau cel putin la un psiholog.

Atentie la regresie! Regresia, de orice fel, reprezinta un semnal de alarma serios. Unii copii cu autism pot avea o dezvoltare normala, de obicei intre 12 si 24 de luni, in sensul ca incep sa comunice, sa spuna mama, papa, tata etc. Orice pierdere de vorbire, murmur, gesturi sau abilitati sociale ar trebui luate foarte in serios deoarece regresia este un semn al autismului.

Semnele si simptomele autismului

Pe masura ce copiii cresc, semnele autismului devin tot mai diverse. Exista multe simptome si semne de avertizare insa cele mai multe se invart in jurul dezvoltarii sociale, a limbajului si comunicarii verbale si nonverbale precum si a comportamentului.

Semne in aria sociala. Interactiunea sociala poate fi dificila in cazul copiilor cu autism.Adesea, copilul cu autism prefera sa traiasca in lumea lui proprie, departe si detasat de altii. Vezi pe eumama.ro principalele semne ale autismului la bebelusi.