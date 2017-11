Atentie la alergie: Camera copiilor tai ascunde mucegai? Cum iti dai seama

Mucegaiul, o aglomeratie de ciuperci microscopice, se regaseste in mod normal in mediul in care traim, in aer, plante si obiectele pe care le folosim.

In momentul in care se multiplica in mod exagerat, mucegaiul devine o problema. In afara faptului ca are un aspect inestetic si un miros neplacut, mucegaiul reprezinta un pericol pentru sanatate, mai ales in randul copiilor.

Mucegaiul poate provoca alergii si declansa simptome extrem de neplacute. La copii, alergiile sunt cu atat mai periculoase, deoarece sistemul lor imunitar este inca in dezvoltare.

Cum se manifesta alergiile

In primul rand se creeaza un disconfort care afecteaza nasul, ochii, pielea, precum si sistemul respirator si gastrointestinal.

Apar episoade de stranut frecvent, mancarimi ale nasului si secretii apoase. Copii se pot confrunta chiar si cu nas infundat si o scadere in intensitate a mirosurilor.

Ochii pot lacrima abundent, se inrosesc, sunt iritati si tumefiati. Alergia se manifesta la nivel cutanat, prin eruptii rosiatice si genereaza mancarime. In cazul in care implica si sistemul gastrointestinal, simptomele se completeaza prin balonare, dureri de stomac, greata, diaree si varsaturi.