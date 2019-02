Andreea Ibacka, probleme in timpul sarcinii! Prin ce cumpana a trecut sotia lui Cabral

Andreea Ibacka a povestit intr-o emisiune TV prin ce probleme a trecut in timpul sarcinii. Vedeta a povestit ce a patit, despre viata de mamica, dar si despre botezul fetitei sale.

Andreea Ibacka a trecut printr-o adevarata cumpana in timpul sarcinii.

„Copilul este foarte bine. Este vesela, este o mancacioasa. Are genele lungi, asa, intoarse. Vreau sa fie in continuare un copil sanatos, nu am avut probleme cu ea. A fost foarte mare si puternica. A avut 3,600 la nastere si 52 de cm, acum a ajuns la 60 deja. Doarme noaptea, 7-8 ore si o trezesc eu. E inalta! E o combinatie, nu ne dam seama.

Nu seamana atat de bine, nici cu el, nici cu mine. Este foarte frumoasa dupa standardele noastre, ne dorim sa fie sanatoasa in primul rand si vedem mai incolo cu cine seamana. Eu in general nu prea vorbesc despre probleme, decat atunci cand acestea trec. Toata lumea are necazuri. A fost o perioada de cumpana pentru ca cu 3 luni inainte de termen am ajuns la camera de garda cu riscul de a naste prematur, iar problema era ca eram plecati din tara. Eram in concediu, in Malta.

Aveam 6 luni si jumatate de sarcina, nu anticipam nicio problema. Am ajuns la 9 luni, aproape la 9 luni si jumatate, a fost bine. Eram cu casa neterminata, am asteptat sa fie cat de cat gata si dupa s-a intamplat. Ne-am gasit foarte greu numele pentru fetita. Am gasit pana la urma un nume japonez, Namiko. Familia si prietenii erau convinsi ca ii ducem cu vorba. Numele asta ni l-a propus sora ei mai mare. Botezul il vom avea loc la vara, cu familia, cu prietenii. Ne vedem la baietel. Am numele pentru el, dar nu il spun!”, a declarat Andreea Ibacka.

Cabral si sotia sa, Andreea Ibacka, au devenit recent parinti de fetita. Actrita a devenit mamica pentru prima data la sfarsitul anului 2018. Cei doi au ales numele Namiko pentru fiica lor. Cabral mai are o fiica, Inoke, din mariajul cu Luana Ibacka.