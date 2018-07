Andreea Balan, despre momentele de cumpana din viata ei: ”Am fost in depresie. Am cerut ajutor!”

Viata Andreei Balan n-a fost deloc usoara. A trecut prin momente delicate in copilarie si, desi a visat mult la o familie, ei nu i-a fost usor nici dupa ce a nascut.

Celebra cantareata a marturisit ca a fost in depresie dupa venirea pe lume a Ellei si a cerut ajutorul unui specialist.

„S-a intamplat hormonal sa ma simt foarte prost, trista, apatica, pe toata perioada sarcinii. Nu mi-am luat concert, am luat pauza. Dupa ce am nascut, s-a accentuat si mai mult. Mi-am pus in gand in doua saptamani sa ma refac. Daca imi permit, de ce sa nu am o bona? Majoritatea mamelor care intra in depresie, intra pentru ca au stat acasa. Sotul meu a preluat tura de noapte, acea perioada de oboseala cronica.

Eu am cerut ajutor, despre asta vorbesc. Eu nu am vrut sa plec din spital, pentru ca acolo m-am simtit bine. Am cerut si medicamente ca sa nu mai am dureri. Nu mi-a fost rusine sa cer ajutor. Sa nu fiu rautacioasa, dar doar in Romania se crede ca se fac copii ca sa aiba grija de noi la batranete. Eu la batranete o sa am o pensie, o situatie, copiii nu se fac ca apoi sa te folosesti de ei”, a spus Andreea Balan, la „Acces Direct”.

Andreea Balan este casatorita cu actorul George Burcea, alaturi de care are o fetita de aproape doi ani de zile. Ea a avut o relatie cu Keo, insa totul s-a terminat dupa ce acesta s-a cuplat cu Misty.