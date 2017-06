Alege caruciorul perfect pentru copilul tau

Alegerea unui carucior potrivit poate fi o adevarata provocare pentru viitorii parinti: atentie la caracteristicile de constructie si de siguranta, cat de usor pot fi utilizate, alaturi de o mare varietate de nume, pot fi destul de derutante.

Pentru inceput trebuie sa stiti ca minunatele accesorii sunt impartite in cateva categorii majore: carucioare landou, carucioare landou sport, 2 in 1 cu landou sport si cos auto, carucioare 3 in 1 care au landou, cos auto si sunt sport sau carucioare sport.

Indiferent insa de modelul pentru care se opteaza, cel mai important este ca el sa fie cat mai confortabil pentru micul explorator. Inainte de a lua o decizie, urmariti sa aiba caracteristile de mai jos.

Am amintit mai devreme de caracteristicile de constructie, ceea ce se traduce prin materiale de calitate, stabilitate si cat de puternic este caruciorul. De aceea o atentie sporita trebuie acordata imbinarilor si sudurilor, ca acestea sa fie bine finisate. Stabilitatea este reprezentata in primul rand de faptul ca toate cele patru roti ating uniform podeaua.

Pentru o manevrabilitate cat mai usoara, fie ca vorbim despre spatii inguste, fie de terenuri accidentate, rotile ar trebui sa fie reglabile, oferind posibilitatea de pivotare, dar si de blocare. Totodata suspensiile sau amortizoarele sunt importante pentru un transport cat mai confortabil al copilului.

Pentru siguranta copilului verifica franele, ca acestea sa fie puternice, iar cadrul sa fie cat mai stabil si sa nu se plieze in timpul utilizarii sau sa nu se deschida in timpul utilizarii. Carucioarele cu muchii ascutite, nefinisate sau care contin piese mici sunt de evitat, deoarece reprezinta un real pericol pentru copil.

Tot la capitolul siguranta intra si sistemul de hamuri care asigura copilul, nepermitandu-i acestuia sa alunece sau sa se rastoarne din carucior. Un sistem foarte util este cel in cinci puncte, ce asigura copilul la umeri, picioare si talie.

Usurinta cu care poate fi manevrat este extrem de importanta, pentru ca nu de putine ori vei fi nevoita sa il inchizi sau sa il impingi cu o singura mana. De exemplu, la un carucior reversibil cu rotile din fata pivotante pentru a putea fi cu usurinta manevrat in spatii inguste sau pentru a putea evita gropile din cat mai putine miscari si cat mai lin. Si pentru ca am zis de ham, acesta trebuie sa poata fi deschis cu usurinta de catre adult, insa imposibil de deschis de catre copil.

Greutatea este un aspect caruia sa ii acorzi atentie deoarece un carucior greu nu va face decat sa te incomodeze, de aceea cadrul din aluminiu este cel mai recomandat: este usor si rezistent. De asemenea, daca planuiti sa calatoriti, caruciorul va fi insotitorul de nadejde, iar spatiul pe care il ocupa in portbagajul masinii este esential.

Pentru a fi siguri ca nu schimbati caruciorul la fiecare sase luni, acesta ar trebui sa aiba capacitatea de a creste odata cu copilul, fiind incapator atat pentru un bebelus, cat si pentru un copil de 1-2 ani.

Mai multe stiri pentru mamici si copii pe eumama.ro.