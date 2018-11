Adelina Pestritu, cuprinsa de teama! Cu ce frici se confrunta de cand a devenit mama

Odata cu venirea pe lume a Zenaidei, Adelina Pestritu a marturisit ca a dezvoltat trei frici care ii dau mari batai de cap. In cadrul unei postari pe blogul personal, vedeta a vorbit despre fricile care au cuprins-o de cand e mamica.

”Ei bine, de cand am devenit mamica, totul s-a achimbat in jurul meu – de la bucurii, prioritati, planuri, pana la frici. Daca pana acum zburam foarte relaxata, chiar si in momentele de panica maxima, atunci cand avionul avea turbulente, acum, cand stiu ca trebuie sa plec intr-o calatorie, imi fac tot felul de ganduri tampite. Ma uit pe youtube la accidente aviatice, ma uit pe prognoza meteo imaginandu-mi ca o sa prind o furtuna si se va zgaltai avionul de numa, imi fac rugaciuni peste rugaciuni, de parca as pleca in Spatiu. Nu va pot descrie ce teama ma incearca atunci cand pasesc in aeronava.

Mda, nu stiu sa inot decat in piscina, acolo unde apa este mica. Am avut cateva tentative de a invata, insa au esuat lamentabil. Numai cand ma gandesc ca sunt intr-o apa cu adancime mare ma ia cu fibrilatii. Parca ar iesi monstri marini din adancuri sa ma atace. Evident ca in vacante folosesc vesta de salvare daca imi doresc un salt de pe barca. Mai mare rusinea! Mi-am propus s-o dau pe Zeny la inot de micuta, astfel incat sa nu cunoasca teama de apa. Plus ca, inotul ajuta si la o dezvoltare armonioasa.

Frica de singuratate. Urasc sa fiu singura. Chiar si in masina. De cate ori merg singura cu masina, iau agenda telefonica la rand si imi sun prietenii, macar telefonic sa-mi tina companie. Iubesc oamenii si ii vreau mereu in preajma mea. Nu pot concepe sa raman singura nicio clipa. De cand am devenit mamica, ma tot gandesc, prematur ce-i drept, la momentul in care Zeny va pleca de langa mine. Cred ca o sa-mi fie tare greu. Si vad cum timpul efectiv zboara.”, a scris ea pe blogul personal.

Adelina Pestritu a deveni mama in urma cu cateva luni, iar la inceputul lunii noiembrie isi va boteza fiica.