Acadelele va pun in pericol copiii! De ce este bine sa le evitati

Asociatia Pro Consumatori a facut public un studiu care demonstreaza ce impact devastator au acadelele asupra sanatatii copiilor.

Studiul a fost efectuat pe 32 de tipuri de acadele si arata ca un astfel de desert contine pana la 14 lingurite de zahar, fiind un real pericol pentru sanatate, mai ales prin perturbarea activitatii si atentiei.

Cantitatea declarata de producatori era de 15 grame de zahar per 100 grame de produs, insa in realitatea aveau un continut de 12-14 lingurite, adica 70-85 de grame per 100 de grame.

Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda un continut de zaharuri libere de 25 de grame pe zi.

Efectele zaharurilor la copii

– dereglarea metabolismului calciului. Cei mici se imbolnavesc, li se strica dintii de mici, poate aparea rahitismul si chiar fragilitatea osoasa.

– obezitatea. Atunci cand zaharul nu este bogat in calorii, consumul in exces poate duce la dereglari hormonale, cresterea apetitului, marirea tesutului adipos si chiar aparitia celulitei.

– diabet. Zaharul este cel mai mare dusman al pancreasului, atunci cand nu mai face fata zaharurilor apar complicatii grave care duc la aparitia diabetului.

Mai mult decat atat, zaharul poate duce la pubertate precoce, tulburari de comportament, manifestari violente, poate scadea capacitatea de concentrare, scadea imunitatea, duce la aparitia cancerului de colon, a gastritei, colita de germentatie, alergii, tulburari ale menstruatiei, scleroza, reumatism, anemie, sinuzita, rinira, cardiopatie ischemica, etc.