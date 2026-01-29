Mama lui Mario Iorgulescu, preinfarct după un clip pe TikTok. Dramă fără sfârșit

Familia Iorgulescu, lovită din nou. Gabriela, mama lui Mario, a clacat și se pare că a suferit un preinfarct. De ce? A văzut niște imagini noi cu fiul ei pe TikTok. O platformă pe care, cel mai probabil, nu se gândea să-l găsească vreodată.

Șocul a fost prea puternic. Pur și simplu, corpul a cedat. Prosport scrie că starea ei de sănătate s-a prăbușit brusc, totul fiind declanșat de un val de emoții devastatoare care s-au adăugat peste tensiunea acumulată de ani și ani de zile.

Imaginile de pe TikTok care au declanșat coșmarul

Ce era în filmări? Nimeni nu știe exact. Un clip. Câteva secunde. Atât a fost de ajuns. Pentru o mamă care își știe fiul condamnat definitiv la închisoare și plecat de ani buni în Italia, o astfel de apariție neașteptată e ca un detonator. Asta e puterea rețelelor de socializare: aduc veștile, bune sau rele, direct pe telefon. Instant. Fără filtru.

Surprinzător sau nu… tocmai viteza informației a provocat criza. Imaginile acelea, virale pentru scurt timp, au nimerit ținta greșită. Inima unei mame. O mamă deja îngenuncheată de soartă. Toate evenimentele din ultimii ani au lăsat urme, iar clipul de pe TikTok a fost, se pare, picătura care a umplut paharul.

O mamă copleșită de evenimente: „Afectată peste măsură”

Discretă, dar mereu prezentă în umbra problemelor fiului ei. Așa a fost Gabriela Iorgulescu. Sursele spun că este „afectată peste măsură de ultimele evenimente”, și nici nu e greu de înțeles de ce. Lupta familiei se duce pe multiple fronturi, de la procesul juridic care pare fără sfârșit și presiunea constantă a presei, la starea de sănătate a lui Mario și, mai nou, la propriile ei probleme medicale.

O povară uriașă. La un moment dat, oricât de tare ai fi, corpul cedează. Cât poate îndura un părinte? E o întrebare la care familia Iorgulescu află răspunsul în cel mai crunt mod. Fiecare știre, fiecare poză, fiecare zvon apărut devine o nouă piatră de moară.

Contextul care apasă greu: Condamnarea și fuga în Italia

Ca să înțelegi reacția mamei, trebuie să te uiți la tot tabloul. Mario Iorgulescu a primit sentința definitivă în octombrie 2023: 13 ani și 8 luni de închisoare cu executare. Condamnarea a venit după accidentul tragic din 2019, în care un băiat de doar 24 de ani a murit.

Familia l-a dus pe Mario la o clinică în Italia imediat după accident. Acolo e și acum. Deși autoritățile române cer extrădarea lui ca să-și execute pedeapsa, justiția italiană blochează totul, motivând starea lui de sănătate. Incertitudinea asta continuă nu face decât să sape mai adânc în dramă și să țină tensiunea la cote maxime.

Ce urmează pentru familia Iorgulescu?

Problema asta de sănătate adaugă o nouă complicație într-o situație deja explozivă. Pe lângă lupta din tribunale pentru extrădarea lui Mario, familia are acum o urgență medicală acasă. Sănătatea Gabrielei Iorgulescu este prioritatea zero.

Ironia sorții… Avocații se luptă în sălile de judecată, dar adevărata bătălie, cea tăcută, se dă în sufletele celor de acasă. Ce va fi mâine? Nimeni nu știe. Presiunea crește cu fiecare zi, iar viața lor a ajuns un șir nesfârșit de încercări.