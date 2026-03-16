Nume de top din moda globală, precum Maison Margiela, Vera Wang, Apple și Adidas Originals, vor participa la ediția de toamnă 2026 a Shanghai Fashion Week. Evenimentul, care se va desfășura de miercuri până pe 1 aprilie, se organizează sub tema „Ascending Through Design” (Ascensiune prin Design) și își propune să susțină brandurile cu vechime de aproximativ un deceniu.

Nume grele pe scena internațională

Participarea internațională este în creștere evidentă la această ediție, care se va întinde pe teritoriul a șapte districte din Shanghai. Adidas Originals, de exemplu, va găzdui un lounge de joi până pe 29 martie, unde va prezenta arhiva sa și concepte noi de sneakers. În același timp, Apple va debuta o colaborare cu un designer chinez, parte a celebrării aniversării de 50 de ani a companiei.

Și brandul de designer-colectiv Fabrique, cu sediul în Shanghai, va organiza un pop-up pentru cea mai recentă colaborare cu Vera Wang. Dar, hai să fim serioși, piesa de rezistență pare să fie alta.

Margiela fură startul cu patru evenimente

Maison Margiela pune punctul pe „i” la finalul săptămânii modei, organizând prezentarea colecției de toamnă 2026 pe 1 aprilie. Și nu e vorba doar de o simplă prezentare de modă. Casa de modă dă startul unui „moment de brand” complex, intitulat „Maison Margiela/Folders”, care se va întinde pe aproape două săptămâni și va include evenimente în patru orașe din China:

O expoziție în Shanghai dedicată pieselor de coutură Artisanal din 1989 până în 2025.

O expoziție în Beijing care explorează anonimatul, un cod cheie al casei.

O expoziție în Chengdu care prezintă colecțiile de pantofi Tabi de la 10 entuziaști ai mărcii.

O experiență imersivă de două zile în Shenzhen, unde localnicii își pot transforma propriile haine cu vopsea albă.

Designeri chinezi și talente emergente

Dincolo de prezența internațională, coloana vertebrală a evenimentului rămân designerii chinezi. Casa de modă Hply, din Shanghai, va deschide seria prezentărilor miercuri seara, în timp ce brandul Ep Yaying va încheia evenimentele de pe podium pe 31 martie. Spațiul principal de la Xintiandi va găzdui etichete precum Feng Chen Wang, Short Sentence, 8on8, Jacques Wei, Comme Moi, Xuzhi și Susan Fang.

Platforma de susținere a tinerelor talente, Labelhood, va oferi spațiu pentru branduri ca Oude Waag, WMWM, Garcon by Gcogcn, Ao Yes, Yirantian, Markgong și Shushu/Tong. V-ați fi gândit că scena locală e atât de efervescentă?

Lucrurile se mișcă rapid.

Premii noi pentru viitorii directori de creație

Ediția de toamnă va saluta și câștigătorii primei ediții a New Wave Fashion Awards, o inițiativă lansată de Asociația Designerilor de Modă din Shanghai și susținută financiar de Dior și Moncler. Șase branduri de designeri (printre care Chen Sifan, Angus Chiang, Moto Guo, 8on8, Mayali și Feng Chen Wang) își vor prezenta viziunile în fața unui juriu din care fac parte membri ai echipelor de conducere de la Dior și Moncler.

Lv Xiaolei, vicepreședinte executiv al asociației, a declarat că premiul face parte din ambiția de a construi „un mecanism de formare pe termen lung, sistematic și orientat spre viitor, pentru a ajuta noua generație de talente creative din China să facă salturi în practica continuă și să se îndrepte către o direcție de dezvoltare mai clară și mai orientată internațional.” La rândul său, Kering CRAFT (Creative Residency for Artisanship, Fashion, and Technology) va dezvălui în curând participanții selectați pentru programul său de accelerare a talentelor.

Iar lista nu se oprește aici. Alte branduri internaționale care vor fi prezente în Shanghai includ Lsoul și White Ant din Vietnam, Ych și Jarret din Coreea de Sud, Stivanano din Italia, Marie Elie Paris din Franța, Maison Amory Rin Label din S.U.A. și Only din Danemarca.