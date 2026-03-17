La mai puțin de 24 de ore de la decernarea premiilor Oscar, Maison Margiela a organizat o petrecere exclusivistă în magazinul său din Los Angeles. Evenimentul a marcat lansarea campaniei coed pentru primăvara 2026 și a filmului care o însoțește, avându-l în centru pe compozitorul nominalizat la Oscar, Max Richter.

O petrecere la 24 de ore după Oscaruri

Petrecerea-cocktail a avut loc luni seara în locația de pe Melrose Place, adunând o mulțime de creativi. Iar invitații au venit din toate colțurile lumii artistice, de la muzică la film și sport, pentru a celebra noul proiect al casei de modă.

Filmul „Joy” și colaborarea cu Max Richter

Piesa centrală a serii a fost scurtmetrajul „Joy”, strâns legat de noua campanie. Filmul îl prezintă pe Richter interpretând o compoziție originală alături de 43 de tineri muzicieni de la Association Orchestre à l’École, o organizație non-profit franceză care aduce practica orchestrală în școli. Compozitorul, recunoscut pentru munca sa la „Hamnet”, a fost prezent la eveniment.

„A cânta muzică împreună ne permite să ne înțelegem unii pe alții într-un mod unic și să comunicăm o viziune comună care ne înalță și ne transformă”, a declarat Richter într-un comunicat. Filmat la Théâtre de la Villette din Paris, proiectul continuă o temă introdusă deja în prezentarea de pe podium, unde au apărut tot tineri muzicieni.

Colecția de primăvară 2026 în prim-plan

Dar ce legătură are asta cu moda, te-ai putea întreba? Păi, legătura e directă. Pe parcursul filmului, Richter poartă piese din noua colecție, punând accent pe silueta sa croită, în timp ce tinerii muzicieni apar în costume supradimensionate finisate cu tratamentul „Bianchetto” specific casei de modă. Numai că nu e vorba doar de haine. Campania scoate în evidență și accesorii cheie, cum ar fi reintroducerea pantofului Heel-less (da, cel fără toc) și debutul genții Box.

Colecția s-a lansat pe 11 martie.

Disponibilitatea este atât în magazinele fizice, cât și online.

Cine a fost prezent la eveniment

Lista de invitați a fost, pe bune, impresionantă, acoperind o gamă largă de domenii. Printre cei prezenți s-au numărat muzicienii Maria Zardoya de la The Marías, Orville Peck și Lykke Li. Lor li s-au alăturat personalități din modă, sport și film, precum Sami Miro, campioana olimpică Chloe Kim, Odessa Rae, Lux Pascal, Sydney Lemmon, Luis Gerardo Méndez, Ian Ousley, Brittany Byrd, artiștii Delfin și Kohshin Finley, Dana Boulos, Terrence O’Connor, Courtney Trop și Denzel Dion.

Pentru a marca această colaborare inedită, un playlist curatoriat de Richter și de tânăra orchestră pe tema „bucuriei” este acum disponibil pe contul de Spotify al casei Maison Margiela.