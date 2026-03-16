Brandul franco-japonez Maison Kitsuné și renumita casă franceză de haine pentru copii Bonpoint au anunțat o colaborare pentru o colecție capsulă „preppy”. Intitulată „Cherry Planning”, colecția pentru bebeluși și copii va fi lansată pe 31 martie, cu prețuri ce variază între 45 și 245 de euro.

Două case franțuzești, o viziune comună

Această nouă linie vestimentară marchează un pas important în strategia directorului de creație Abigail Smiley-Smith de a repoziționa brandul Kitsuné pe segmentul fashion. Colecția îmbină moștenirea Bonpoint în haine de lux pentru copii cu referințele grafice și culturale ale Maison Kitsuné, oferind o garderobă ce include cămăși în dungi, rochii-cămașă, jachete de lucru, pantaloni scurți și fuste din gabardină, alături de accesorii jucăușe. „Această colaborare reunește două case franceze cu coduri de design distincte, dar complementare. Bonpoint are o expertiză profundă în construcția și țesăturile pentru copii, iar noi am abordat proiectul integrând limbajul grafic și referințele de croitorie ale Maison Kitsuné în acest cadru”, a declarat Smiley-Smith.

Evoluție, nu reinventare

Abigail Smiley-Smith, care s-a alăturat casei Maison Kitsuné în septembrie anul trecut după mai bine de două decenii la branduri precum Calvin Klein, Chloé și Stella McCartney, are misiunea de a aduce mai multă coeziune și rafinament brandului. Și se pare că a început cu dreptul. „Ceea ce m-a interesat a fost dialogul cultural. Bonpoint are o moștenire extraordinară și am abordat-o cu respect, aducând o perspectivă contemporană fără a-i perturba eleganța. Este vorba despre evoluție, nu despre reinventare”, a explicat ea. Până la urmă, aceasta este cheia unei colaborări de succes.

Preppy, dar cu un twist

Inspirată de sezonul florilor de cireș și de legăturile simbolice dintre Paris și Tokyo, colecția este plină de motive cu cireșe și vulpi, patch-uri brodate și piese din poplin în dungi. V-ați fi gândit vreodată că o vulpe și o cireașă pot deveni simbolurile unei colecții de lux pentru copii? Printre accesorii se numără șepci, borsete și o jucărie de pluș Cherry Fox. „În loc să creăm «modă pentru copii», am abordat acest proiect ca pe o garderobă reală. Cămăși structurate, jachete de lucru, poplin în dungi… toate reinterpretate cu lejeritate și spirit. Este preppy, dar cu un twist”, a adăugat Smiley-Smith.

O strategie de reîmprospătare

Pentru Bonpoint, care are ca logo celebra cireașă, parteneriatul este o mișcare strategică. Dar pentru ei, colaborarea reflectă o strategie continuă de a-și reîmprospăta codurile de brand, atrăgând în același timp noi generații de clienți. „La Bonpoint, căutăm mereu modalități de a ne reinterpreta moștenirea, rămânând în același timp fideli spiritului copilăriei. Colaborarea cu Maison Kitsuné ne-a permis să explorăm acest echilibru, creând o colecție care se simte atât rafinată, cât și plină de vitalitatea și libertatea care definesc copiii de astăzi”, a spus Gala Sarmini Kressmann, director de marketing și digital la Bonpoint.

Prețurile sunt pe măsură.

Colecția va fi disponibilă începând cu 31 martie în buticurile Bonpoint și Maison Kitsuné, precum și online, incluzând piese pentru nou-născuți, bebeluși și copii. Mișcarea vine într-un moment important pentru Maison Kitsuné, care s-a întors pe calendarul oficial al Săptămânii Modei de la Paris în ianuarie (după o absență de șapte ani) cu o prezentare foarte bine primită.