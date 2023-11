Magia sarbatorilor de iarna nu inseamna doar mancare

Sarbatorile de iarna atrag dupa ele nu doar cateva zilele libere (pentru cine beneficiaza de ele), ci si o stare anume. Fizica, emotionala, mintala. O stare… de sarbatoare.

Desi inca e post, luna sarbatorilor incepe din 30 noiembrie, pentru romani, ziua Sf. Andrei. Urmeaza Ziua Nationala, Sf. Nicolae, microrevelioane, motive de petrecere se gasesc. Abia apoi avem ajunul, Craciunul, Sf. Stefan si Revelionul, si acestea urmate de Sf. Vasile, Sf. Ion si Boboteaza.

O luna plina, in care trebuie sa avem mare grija cum gestionam stilul de viata. Sub toate aspectele sale.

In plan fizic, organismul face eforturi destul de mari de adaptare termica si isi incetineste multe dintre celelalte functii, pentru a putea face solicitarilor. De aici si starile de somnolenta mai accentuate, nevoia de repaus, de odihna, de „hibernare”. Chiar daca in prag de sarbatori toata lumea se da peste cap sa faca mancaruri ori traditionale ori cat mai speciale, sa impodobeasca cat mai frumos, ziua tot 24 de ore are. Si, pe langa activitatile cotidiene, acest maraton al pregatirilor este epuizant.

In plan emotional, sarbatorile de iarna favorizeaza intalniri cu persoane dragi, pe care dorim sa le revedem si cu care impartasim sentimente, emotii, impresii si multe alte energii care oscileaza intre pozitiv si negativ foarte rapid, precum o balanta in dezechilibru si nu de putine ori apar stari de tristete, de regrete, de vinovatie si chiar de depresie, pe langa bucuria revederii. Sarbatorile de iarna, pe langa incarcatura religioasa vin si cu aduceri-aminte. Ale copilariei, ale persoanelor care nu mai sunt, ale simplitatii sau, din contra.

In plan mintal, sarbatorile de iarna reprezinta un moment de bilant anual, sau pentru unii, de etapa. Faptul ca semnifica finalul unei perioade, ne face sa ne evaluam momentul din viata in care am ajuns si sa intelegem unde suntem pe drumul pe care ni l-am propus. De aici si reactiile emotionale variate care pot apare si bineinteles, reactiile fizice de somatizare, care apar intotdeauna.

Atentie la manifestarile din planul emotional!

Principalele emotii negative pe care le incearca o persoana in aceasta perioada sunt furia, vinovatia, frica, anxietatea, uneori depresia. Ganditi-va la ce ati realizat, nu la ce nu ati reusit sa faceti.

Furia apare la persoanele suprasolicitate, obosite, epuizate dupa un an de solicitari continue. O astfel de persoana isi poate epuiza resursele de energie, atat de la nivelul suprarenalelor (glandele raspunzatoare de adaptarea la stres), cat si la nivelul ficatului (supus si altor solicitari importante, precum apararea imunitara si termoreglarea).

La aceste persoane, cel mai mic fleac, cea mai mica contrazicere, cea mai mica dezamagire, pot produce izbucniri care iau prin surprindere anturajul, cat si persoana in cauza.

Recomandarea de gemoterapice pentru sustinerea unei astfel de persoane, sunt:

Extract din muguri de Coacaz negru dimineata, pentru intarirea suprarenalei, tonifierea organismului si protectie imunitara,

Extractul din mladite de Rozmarin la pranz, pentru tonifierea ficatului, relaxare generala a organismului si o mai buna functionare a tuturor metabolismelor,

Extract din muguri de Stejar dupa amiaza, pentru efectul anti-astenie, anti-epuizare, anti-oboseala si tonifierea glandelor suprarenale si a energiei vitale a organismului.

Se pot administra timp de 2-4 saptamani, pentru a permite persoanei sa reziste pe perioada finalului de an.

Atunci cand principalul simptom al persoanei este sentimentul de vinovatie, cu evolutia catre o usoara stare de depresie este recomandata o cura de 2-4 saptamani cu:

Extractul din mladite de Rozmarin dimineata, pentru efectul tonic, atat la nivel fizic, cat si emotional (are un usor efect euforizant) si pentru tonifierea zonei ficat-vezicula biliara.

Extract din muguri de Tei seara, care asigura un somn de buna calitate si odihnitor.

Cand frica/fricile (sau anxietatea) reprezinta principalele stari emotionale, este recomandat preparatul Anxin, care are un efect de relaxare, usor anti-depresiv si mai ales anxiolitic. Pot fi administrate 2 capsule sau 5 ml (varianta solutie) pe zi, timp de 2-4 saptamani, mai ales in perioada foarte agitata a pregatirilor de sarbatori.

Tot in aceasta perioada folositi Extractul de Orz verde, cu efect revitalizant general, ce aduce un aport de minerale si vitamine binefacatoare pentru organism. In plus, protejeaza de efectele daunatoare ale radiatiilor, fie ele electromagnetice sau telurice, mult accentuate de folosirea in exces a aparaturii electrice in aceasta perioada.

Atentie la excesele alimentare!

Acum este si perioada in care se fac cele mai mari excese alimentare, in special la capitolul alimentelor cu actiune daunatoare asupra organismului – excese de carne, de grasimi, de dulciuri si de bauturi carbogazoase.

Iata cateva preparate care pot fi utilizate timp de 2-3 saptamani inaintea sarbatorilor si cateva zile dupa, care vor permite tubului digestiv sa treaca cu bine de perioada de excese.

Extractul din mladite de Rozmarin, dimineata, ajuta la eliminarea rapida si eficienta a deseurilor digestive, previne gazele intestinale si durerile ce pot aparea in situatiile de supra-alimentare.

Extractul din muguri de Artar, la pranz – asigura buna functionare a vezicii biliare, esentiala in situatia unor mese bogate in grasimi.

Extractul din muguri de Smochin, seara, care protejeaza mucoasa gastrica de alimentele prea acide, prea picante si prea iritante, avand in plus o actiune de relaxare generala.

Recomandarea este atat pentru persoanele care au deja probleme digestive, cat si pentru cei care nu au probleme de sanatate, dar stiu ca urmeaza sa petreaca 2-3 zile cu un exces de alimente si bauturi.

Sa facem mai putin exces de mancare si mai mult „exces de energie pozitiva”!

Va invit sa daruim mai multa bunavointa, compasiune si intelegere tuturor celor pe care ii vom intalni in aceasta perioada.