Gigantul american Macy’s, Inc. a raportat vânzări comparabile de 21,8 miliarde de dolari pentru 2025, o creștere de 1,5% față de anul precedent. Numai ca perspectivele pentru 2026 sunt mult mai prudente, compania mizând masiv pe inteligența artificială pentru a-și îmbunătăți operațiunile și a naviga un climat economic incert, în timp ce continuă planul de a închide încă 65 de magazine.

Rezultate mixte si o prognoza prudenta

Deși anul 2025 s-a încheiat pe plus, conducerea companiei se așteaptă la o perioadă mai dificilă. Pentru 2026, Macy’s proiectează vânzări anuale cuprinse între 21,4 miliarde și 21,65 miliarde de dolari. Asta se traduce, hai sa vedem, printr-o posibilă scădere de 0,5% sau, în cel mai bun caz, o creștere de doar 0,5% față de 2025.

Cifrele arată o oarecare stagnare.

În paralel, procesul de restructurare continuă, cu închiderea a 65 de magazine sub brandul Macy’s, parte dintr-un plan mai amplu anunțat anterior care vizează 150 de locații.

Peste 35 de aplicatii AI in dezvoltare

Iar pariul principal pentru viitor pare să fie inteligența artificială. Compania a identificat oportunități semnificative de a folosi AI pentru a eficientiza operațiunile. „Credem că există o oportunitate semnificativă de a valorifica inteligența artificială în întreaga organizație, inclusiv în lanțul de aprovizionare, merchandising, marketing și centre de apeluri, precum și în zonele de interacțiune cu clienții și omnichannel,” a declarat Tom Edwards, CFO-ul Macy’s.

Viziunea este completată de CEO-ul Tony Spring, care vede tehnologia ca pe o unealtă de a consolida relația cu clientul. „Pentru noi, AI este o oportunitate de a combina îmbunătățirile tehnologice și știința datelor cu umanitatea și de a oferi o afacere orientată spre relații, care este axată pe consumator,” a spus el. Spring a adăugat că i-au fost prezentate deja zeci de proiecte concrete: „Echipa mi-a prezentat peste 35 de cazuri de utilizare [AI] diferite, toate concepute pentru a sprijini modul în care clienții fac cumpărături și cum îi servesc colegii noștri.”

Bloomingdale’s, motorul de crestere al grupului

În timp ce magazinele Macy’s au înregistrat o creștere modestă a vânzărilor comparabile de 0,4% în 2025, performanța grupului a fost trasă în sus de celelalte branduri. Bloomingdale’s a raportat o creștere impresionantă de 7,4% a vânzărilor comparabile pe tot parcursul anului 2025 și o creștere de 8,5% a vânzărilor nete în al patrulea trimestru.

Și lanțul de produse de înfrumusețare Bluemercury a fost pe plus, cu o creștere anuală de 1,6%. Succesul a fost susținut în special de parfumuri și de branduri dermatologice de îngrijire a pielii (precum Skinceuticals, Sisley Paris și Parfums De Marley).

Evenimente si magazine modernizate

Si planurile nu se opresc la tehnologie. Evenimentele vor juca un rol cheie în 2026, an care marchează cea de-a 100-a aniversare a Paradei de Ziua Recunoștinței organizate de Macy’s. V-ați gândit vreodată ce impact are un astfel de eveniment? Ei bine, în 2025, parada a atins un record de 34 de milioane de telespectatori și a generat peste 3 miliarde de impresii pe rețelele sociale. Sub umbrela planului „Sărbătoarea începe la Macy’s”, compania va lansa atât evenimente de anvergură, cât și activări locale.

E drept că retailerul se concentrează tot mai mult pe clienții cu venituri medii și superioare. Compania va continua să investească în modernizarea magazinelor prin programul „Reimagine”, adăugând încă 75 de locații la acest plan și ajungând la un total de 200 de magazine renovate.

totusi, incertitudinea economică rămâne un factor de risc. „Pe măsură ce privim înainte, există mulți factori macroeconomici și geopolitici care ar putea influența cheltuielile discreționare. Deși rămânem încrezători în strategia noastră și credem că suntem bine poziționați pentru a construi pe impulsul nostru recent, adoptăm o abordare prudentă în ceea ce privește prognoza pentru primul trimestru și anul fiscal 2026,” a concluzionat CEO-ul Tony Spring.