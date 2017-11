Tutorial de Make-up: Cum sa aplici perfect rujul rosu

Cine nu si-ar dori sa aplice perfect rujul rosu? Insa, acesta este inca o enigma pentru multe femei. Arata atat de bine, dar este dificil de aplicat. Astazi va ajutam sa aplicati rujul rosu ca un profesionist, in cel mai scurt timp posibil.

Aplica rujul perfect cu acest tutorial usor:

Nu exista vreo indoiala ca buzele rosii sunt arma perfecta de a atrage atentia, deoarece sunt sexy, clasice si grozave pentru orice ocazie. Cu doar trei pasi majori, acest tutorial va va invata cum sa purtati buzele rosii! Verificati acest tutorial usor de urmat si incercati-l singure.

De ce aveti nevoie:

Balsam de buze

Baza de buze sau primer

Contur de buze

Ruj rosu

Corector

Pasul 1: Pregatiti bine buzele

Primul pas este hidratarea, puteti aplica un balsam de buze sau un primer. Primerul va ajuta rujul sa reziste mai mult. In cazul in care aplicati un ruj mat, primerul are rolul de a evita uscarea buzelor.

Pasul 2: Desenati conturul unui arc de Cupidon

Odata ce aceste indrumari au fost trase, utilizati creionul pentru buze pentru a schita intreaga linie a buzelor. Acest lucru va servi drept ghid atunci cand aplicati rujul dumneavoastra mai tarziu.

Pasul 3: Aplicati rujul rosu

Aplicarea unui ruj rosu peste baza este cea mai buna modalitate de a face buzele sa arate mai pline si de un rosu intens. Pentru a mentine buzele curate si clare, aplicati pe margini, cu ajutorul unei perii, putin corector.