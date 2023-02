Trucuri in materie de machiaj pentru o schimbare totala in 5 minute

Nu este nevoie sa petreci ore intregi in fata oglinzii pentru a arata perfect. Trebuie doar sa stii cateva secrete de infrumusetare. Noi am intrebat un makeup artist profesionist sa ne impartaseasca secretele care te vor ajuta sa obtii un machiaj de baza in 5 minute.

Fara machiaj

Un machiaj bun depinde, in primul rand, de un ten bine pregatit. Orice tip de ten are nevoie de hidratare. Alege produsele in functie de tipul de ten si de anotimp.

– Vara este cel mai bine sa alegi o crema cu textura lejera sau fluida

– Iarna alege o crema mai grasa si uleiuri

– Pe tot parcursul anului trebuie sa aplici un ser si o crema speciala pentru conturul ochilor

Machiajul natural

Aplica lotiunea tonica

Adauga iluminatorul

– Aplica iluminatorul (o nuanta mai deschisa decat tenul tau) peste lotiunea tonica in zonele indicate in poza.

Tine minte: Daca tenul tau este uleios, foloseste acest truc cu grija si opteaza pentru o textura mai uscata.

Femeile cu tenul uscat trebuie sa foloseasca produse cu o textura uleioasa. Daca ti se cojeste pielea, renunta la iluminator deoarece particulele sclipicioase iti vor scoate in evidenta imperfectiunile.

Aplica un gloss si ocupa-te de sprancene

– Foloseste o perie de sprancene pentru a le aranja si aplica un gel trasparent sau de culoarea sprancenelor.

Rujul dens nu este necesar pentru un machiaj obisnuit de zi. Glossul este la moda in zilele noastre.

Machiaj de birou

Aplica blush si ruj

Evita sclipiciul in exces. Foloseste un blush mat potrivit culorii tenului tau.

Accentueaza-ti ochii

– Traseaza conturul ochilor cu un creion dermatograf si estompeaza-l putin pentru un efect mai natural.

Incearca sa il aplici cat mai aproape de gene posibil.

Umple-ti golurile din sprancene

– Un fard de sprancene sub forma de pudra te va ajuta sa oferi o definire naturale sprancenelor.

Machiaj de seara

Foloseste un ruj negru pentru a transforma pe loc machiajul.

Rujul rosu este din nou la moda. Pentru a-i oferi un aspect mai delicat estompeza-l cu un servetel.

Accentueaza zona de sub sprancene si din coltul intern al ochiului

Aplica un iluminator sub sprancene si in coltul intern al ochiului.