Trucuri de machiaj pentru gene de invidiat! Cum sa iti creezi propriul rimel

Cand vrei sa te asiguri ca rimelul tau este preparat cu cele mai bune ingrediente trebuie sa il prepari la tine acasa. Vei fi surprinsa sa descoperi cat de usor este!

Rimel preparat acasa din ingrediente naturale

Adevarul este ca nu vorbim doar despre calitatea produselor pe care le punem pe

gene, ci si de banii economisiti. Este mult mai ieftin sa iti prepari propriul

rimel decat sa cumperi unul, mai ales daca il folosesti zi de zi. Dupa cum stii,

rimelul se usuca foarte repede si trebuie inlocuit o data la 6 luni, indiferent de

cat a mai ramas in tub. Asa ca in loc sa iti cumperi unul nou poti sa il prepari

la tine acasa pentru o fractiune din pret. Iata care sunt ingredientele necesare:

– o lingurita de ulei de cocos

– o lingurita de ulei de vitamina E

– o jumatate de lingurita de ceara de albine

– 3-4 lingurite de gel de aloe vera

– 3 capsule de carbune medicinal

– tub de rimel

– o punga de plastic

Primul pas: Curata tubul de rimel

Daca ai cumparat un tub nou de rimel atunci poti sa treci peste acest pas, insa

pentru cei care planuiesc sa recicleze unul mai vechi, trebuie sa il cureti

temeinic.

Poti folosi sampon de bebelusi pentru a curata periuta si tubul deoarece are o

formula delicata. Incepe cu periuta si continua cu interiorul tubului. Pentru a te

asigura ca tubul este complet curat, introdu periuta de mai multe ori. Foloseste

tubul doar in cazul in care periuta iese complet curata.

Al doilea pas: Amesteca ingredientele intr-un bol

Intr-un bol, amesteca 1 lingurita de ulei de cocos, o lingurita de ulei de vitamina E, o jumatate de lingurita de ceara de albine.

Al treilea pas: Topeste ingredientele impreuna

Pentru a topi ingredientele, pune apa fiarta intr-un castron mai mare de sticla si

deasupra lui pune castronul mai mic cu toate ingredientele. Asteapta ca toate

ingredientele sa se topeasca, nu este nevoie sa amesteci.

Al patrulea pas: Adauga gelul de aloe vera

Adauga 3-4 lingurite de gel de aloe vera in amestec. Amesteca bine.

Al cincilea pas: Adauga carbunele medicinal

Rupe cele 3 capsule de carbune medicinal si adauga continutul in amestec. Amesteca

bine.

Al saselea pas: Creeaza o palnie dintr-o punga de plastic

Ia o punga mica de plastic si taie o gaura mica. Vei transfera continutul in tub

folosind aceasta gaura.

Al saptelea pas: Transfera amestecul in tub

Transfera amestecul cu grija in punga de plastic.

De indata ce ai pus tot continutul in punga il poti transfera in tub. Stoarce

punga usor pentru a evita spargerea acesteia. Daca simti ca nu mai intra

amestecul, poti folosi periuta pentru a impinge continutul la fund. Acum ca exista

mai mult spatiu, poti relua transferul.

Ia te uita… propriul tau rimel natural!