Trenduri in materie de makeup in 2017

Este oficial timpul sa renunti la rujul mat. Anul trecut a fost un an de neuitat in ceea ce priveste machiajul: iluminator curcubeu, tusul cu cozi ascutite ca un cutit, si bineinteles lip kituri. Suntem fericiti sa impachetam aceste amintiri in timp ce intrebam makeup artistii momentului care sunt cele mai mari trenduri in acest an.

1. Glossul

“Anul trecut buzele mate au fost extrem de populare, insa anul acesta dorim sa aducem inapoi glossul” “Rujul mat a dominat in ultimii ani, dar glossul este o schimbare revigoranta deoarece ofera dimensiune, stralucire si tinerete”.

2. Tenul care respira

In 2017 “ne reintoarcem la cel mai important pas: obtinerea unui ten sanatos si radiant”. “Gata cu iluminatorul exagerat, gata cu conturul. Lasa pielea sa respire” “Tenul curat si radiant in combinatie cu un machiaj strident in zona ochilor sau a buzelor.”

3. Buze cu dimensiune

Asa cum am vazut pe podiumuri in cadrul prezentarilor de la marile case de moda, unde buzele erau acoperite cu sclipici, “buzele de efect sunt duse la un alt nivel, prin crearea de noi dimensiuni, de la efecte ombre la sclipici”. Pentru un rezultat cat mai simplu, dar care pare complicat combina 2 efecte. De exemplu poti aplica un strat de baza folosind un ruj cu finish satinat, iar apoi sa aplici un glos metalic in centrul buzelor.

4. Sprancene drepte de baiat

Cand vine vorba de sprancene, nu mai este la moda sa ai un arc extrem de definit. Arata demodat si sever. “Sprancenele drepte, ingrijite si cu un aspect natural te fac sa arati mai tanara si sunt la moda anul acesta.”

5. Total monocromatice

“Folosind aceeasi culoare de blush, ruj si fard de pleaope se creaza o legatura perfecta.”

6. Rozul este la putere

“Gandeste-te la aceasta culoare ca la ‘noul neutru'”. Frumusetea unei culori neutre este ca o poti folosi in orice parte a fetei.