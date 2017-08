Porti lentile de contact? Cele mai bune sfaturi de machiaj

Daca nu doresti sa-ti ascunzi ochii superbi in spatele unei perechi de ochelari, atunci poti apela cu incredere la ajutorul oferit de lentilele de contact. Si pentru ca multe femei, care au ales sa poarte lentile de contact, se confrunta cu o serie de dificultati atunci cand vine vorba de machiaj, le oferim cateva sfaturi pentru a le face viata mai usoara si pentru a le ajuta sa arate superb in orice situatie.

Ia-ti adio, asadar, de la epoca ochelarilor de vedere, care de nenumarate ori te-au deranjat si opteaza pentru purtarea lentilelor de contact, o alegere extrem de practica. Desi machiajul in aceasta situatie poate fi dificil ai libertatea de a te juca cu o serie de stiluri care te vor ajuta sa-ti evidentiezi frumusetea ochilor.

Spala-te bine înainte de aplicare

Inainte de aplicarea machiajului asigura-te ca fata si mainile tale sunt curatate in mod corespunzator. Acest prim pas deosebit de important te va ajuta sa eviti iritarea ochilor care s-ar putea solda cu infectii deosebit de grave, mai ales daca ai ochii sensibili.

Urmatorul pas se refera la introducerea lentilelor de contact, inainte de aplicarea machiajului. In acest fel poti evita raspandirea machiajului si vei avea posibilitatea de a vedea mult mai clar ceea ce faci.

Opteaza pentru produsele cosmetice hipoalergenice, fara ulei. Aplica o crema hidratanta de zi si alege o crema speciala pentru regiunea din jurul ochilor pentru a evita ruinarea machiajului si murdarirea lentilelor de contact.

Aplica pudra cu ochii inchisi

In privinta fondului de ten, specialistii te sfatuiesc sa alegi texturile fluide, pe baza de apa pentru a nu lasa semne pe lentilele de contact.

Aplica pudra cu atentie, cu ochii inchisi, pentru a evita patrunderea particulelor din compozitie in ochi. Daca esti posesoarea unor lentile de contact, fardurile de pleoapa lichide, crema sau pudra compacta sunt alegerile perfecte. Fardurile gen pulbere pot patrunde cu usurinta in ochi, provocand iritatii. Cu toate acestea, pentru realizarea umbrelor amesteca pudra cu putina apa inainte si aplic-o peste pleoapa cu un burete.

Opteaza pentru un rimel impermeabil, cu o formula hipoalergenica, care sa nu contina fibre. Aplica-l cu atentie, fara a fi prea aproape de baza genelor tale.

Fixativul se foloseste inainte de aplicarea lentrilelor

Foloseste un creion de ochi moale, rezistent la apa si evita folosirea unui eyeliners lichid. Pentru a evita iritatiile nu folosi niciodata creionul de ochi pe latura interioara a pleoapei.

Daca obisnuiesti sa folosesti fixativul, utilizeaza-l, intotdeauna, inainte de a-ti aplica lentilele de contact, iar in situatia in care il vei folosi si dupa aceea, asigura-te ca-ti vei pastra ochii inchisi in timp ce-l utilizezi si cateva secunde dupa aceea.

Inainte de a merge la culcare, scoate-ti mai intai lentilele de contact, apoi indeparteaza machiajul cu ajutorul unui demachiant pe baza de apa si a unor tampoane de bumbac. Aminteste-ti de fiecare data ca mainile trebuie sa fie perfect curate si uscate atunci cand manipulezi lentilele de contact.

Lentilele nu vor trebui sa intre in contact cu lacurile de unghii, orice alte tipuri de parfumuri sau alte produse cosmetice, deoarece pot deteriora grav materialele din care sunt confectionate.

Manipularea cu grija a lentilelor, dar si sfaturile extrem de pretioase primite de la specialisti te vor ajuta sa eviti iritarea ochilor si contactarea unor infectii oculare deosebit de grave. Totodata, prin aplicarea corecta a machiajului iti vei evidentia frumusetea ochilor si vei straluci in adevaratul sens al cuvantului.