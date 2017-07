Cele mai bune sfaturi pentru machiajul de zi. Asa realizezi unul impecabil

Fie ca suntem la birou, la o conferinta importanta, intalnire de afaceri sau doar la o plimbare, machiajul de zi este foarte important.

Sigur, felul in care ne machiem depinde in primul rand de destinatia pe care o avem in ziua respectiva dar, o femeie care se respecta nu va iesi din casa asa cum s-a trezit dimineata, fara sa se aranjeze putin.

Si cum sa ne facem remarcate mai bine in societate decat scotand in evidenta toate aspectele pozitive ale fizionomiei, ale formei ochilor, buzelor, culoarea tenului, idealuri realizabile cat se poate de simplu atunci cand stim cum si cat sa ne machiem.

Machiajul de zi

Cand vine vorba de machiajul de zi, acesta trebuie sa aiba doua caracteristici majore: sa fie discret si sa aiba aspect natural. Si pentru aceasta, trebuie sa facem distinctie in primul rand intre machiajul de zi si cel de seara, cel pe care il vom aplica la munca si cel pe care il alegem pentru o petrecere, nunta sau alte evenimente sociale la care participam.

Tenul

Intotdeauna alege o crema hidratanta pentru fata, pe care sa o aplici in fiecare dimineata. De asemenea, pentru machiajul de zi, trebuie sa alegi intotdeauna o nuanta mai inchisa de pudra si fond de ten decat culoarea naturala a pielii tale.

Ochii

Ochii si felul in care ii machiem sunt foarte importanti. Cum procedam cel mai simplu? Pentru inceput traseaza o linie de-a lungul pleoapei inferioare cu ajutorul unui creion dermatograf sau a unui tus de ochi, incepand din coltul interior al ochiului. Aplica apoi putina mascara pe gene si finalizeaza machiajul aplicand un fard de ochi intr-o culoare pala.

Buzele

In final, ne vom opri putin si asupra buzelor, un alt punc important al machiajului de zi pe care nu trebuie sa-l uiti sub nicio forma. Desavarsesti acest machiaj, aplicand putin ruj – nu foarte mult – intr-o culoare care sa se asorteze cu tinuta ta din acea zi.

Acestea fiind spuse, poti incerca sa aplici recomandarile noastre si vei vedea ca nu e deloc greu, ba mai mult, vei ajunge la concluzia ca nu vei pierde mai mult de 5 minute in fiecare dimineata cu machiajul de peste zi. Oricum, timpul nu e pierdut niciodata atunci cand il petrecem aranjandu-ne nu-i asa?

