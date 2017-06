Machiaj usor de realizat pentru ochi verzi

Ochii verzi sunt foarte rari. Daca te incadrezi in aceasta categorie, atunci trebuie neaparat sa citesti acest articol.

Conform rotii culorilor, mov si rosu se asorteaza cel mai bine cu verde, insa vei vedea ca poti experimenta cu o multime de alte culori.

Mov si auriu pentru machiajul ochilor

O nuanta inchisa de mov iti poate scoate in evidenta culoarea verde a ochilor. In exemplul dat poti observa cat de pronunata este culoarea verde in combinatie cu fardul mov. Pentru un strop de stralucire poti aplica un pigment auriu in centru si in coltul intern al ochiului.

Poti recrea acest machiaj, urmarind videoclipul de mai jos:

Verde smarald

In mod surprinzator, nu trebuie sa folosesti intotdeauna culori contrastante pentru a-ti scoate ochii in evidenta. Verdele smarald stralucitor poate atrage atentia asupra ochilor tai la fel de bine ca movul sau rosul. Este un machiaj de primavara care poate fi asortat de minune cu o rochie lejera.

Urmareste pas cu pas cum sa obtii acest machiaj aici: