Machiaj de bal in nuante de roz! Cum sa arati fabulos in cea mai importanta zi

Sezonul balurilor este in toi! Daca esti in cautarea unui machiaj de bal sunt aici pentru tine! Am ales doua modele de machiaj pe care le poti recreea singura pentru aceasta noapte!

Machiaj de bal pentru un aspect natural, dar sexy

Nu exista niciun dubiu ca orice fata isi doreste sa arate perfect in noaptea balului. De aceea trebuie sa gasesti machiajul perfect pentru tine. Nu trebuie sa fii prea impopotanata cand vine vorba de noaptea balului. De fapt, secretul frumusetii este naturaletea, dar cu un strop de senzualitate. Fie ca te pregatesti sa dansezi cu baiatul de care esti indragostita sau sa te distrezi cu prietenele tale cele mai bune, nu incape indoiala ca aceste tutoriale te vor ajuta sa arati cat mai bine posibil!

Tutorial de makeup pentru bal realizat de Patrick Star

Daca vrei un machiaj mai dramatic si sexy acest tutorial este exact ceea ce cauti. Apreciem faptul ca nu este prea strident, dar nici prea subtil.

De ce vei avea nevoie:

– Spray de fixare

– primer

– fond de ten

– pudra translucida

– corector

– paleta de farduri de pleoape

– fard de sprancene

– creion de buze

– ruj

Primul pas: aplica primerul

Pentru a pregati fata pentru fond de ten, foloseste mai intai un primer.

Al doilea pas: aplica fondul de ten

Inainte de a aplica fondul de ten, toarna putin pe mana pentru a-l incalzi si pentru a-l pregati pentru aplicare. Intinde fondul de ten folosind o pensula speciala, astfel incat sa fie uniform.

Al treilea pas: aplica corector sub ochi

Ascunde cearcanele, petele sau roseata cu corector

Al patrulea pas: fixeaza machiajul

Fixeaza fondul de ten si corectorul cu o pudra pentru rezultate de durata.

Al cincilea pas: Ascunde roseata

Daca nu ai pleoapele rosii poti sari peste acest pas. Insa daca te confrunti cu aceasta problema, foloseste mai intai primer. Amesteca primerul cu corectorul si fixeaza-l cu o pudra translucida.

Al saselea pas: Aplica bronzerul

Pentru o fata definita, foloseste bronzerul pe post de contur.

Al saptelea pas: Aplica fardul de ochi

Aplica fardul pe pleoapa si in pliu, blenduind la perfectie.

Al optulea pas: Aplica tusul de ochi

Defineste pleoapele, aplicand tus de ochi si formand o codita

Al noualea pas: Curbeaza genele

Asa cum ar spune Patrick, curbeaza genele pana la Dumnezeu!

Al zecelea pas: Poarta gene false

Pentru un efect mai dramatic poarta genele tale false preferate.

Al unsprezecelea pas: Aplica bronzer pe pleoapa inferioara

Pentru ochi mai patrunzatori, aplica putin bronzer pe pleoapa inferioara.

Al doisprezecelea pas: Fixeaza cu pudra

Vrei sa obtii un finish neted? Este necesat sa iti fixezi machiajul cu o pudra compacta.

Al treisprezecelea pas: Aplica blush

Alege un blush rozaliu-auriu pentru acest machiaj. Aplica-l pe pometi.

Al paisprezecelea pas: Defineste nasul

Folosind un bronzer, contureaza nasul

Al saisprezecelea pas: Iluminator

Dupa contur, nu uita sa aplici iluminator in V-ul buzelor, pe barbie, nas, in coltul intern al ochiului, pe frunte si pe obraji.

Al saptesprezecelea pas: Defineste sprancenele

Nu uita sa definesti si sa umplii golurile din sprancene. Poti folosi un creion de sprancene, ceara sau fard pudra pentru acest pas.

Al optsprezecelea pas: Contureaza si umple buzele

Contureaza-ti buzele cu un creion de buze, apoi coloreaza-ti buzele cu un ruj in aceeasi nuanta.