Cum sa aplici blush-ul conform fetei tale

Vrei sa inveti cum sa aplici corect fardul de obraz? Daca vrei sa obtii stralucire naturala trebuie sa inveti cum sa aplici blush-ul in functie de forma fetei tale.

Te-ai intrebat vreodata de ce blush-ul nu arata la fel de bine pe tine asa cum arata pe altii? Problema poate fi modul in care il aplici. Mai intai trebuie sa stii ce forma are fata ta. Dupa aceea poti urma ghidul nostru pentru a te asigura ca machiajul tau este perfect.

1. Fata lunga

Pentru fata lunga trebuie sa aplici fardul de obraz incepand de la pometi catre tample. Asigura-te ca totul este uniform atunci cand intinzi fardul.

2. Fata in forma de inima

Pentru femeile cu fata in forma de inima trucul consta in formarea literei “C” de la tample catre obraji. Vei aplica mai mult blush pe obraji, apoi vei urca catre tample.

3. Fata patrata

Pentru fata patrata, blush-ul perfect este aplicat cu miscari liniare. Incepe de langa nas spre linia parului. Trebuie sa acoperi obrajii pana ce ajungi la coada sprancenelor. Foloseste miscari usoare si lungi atunci spre linia parului.

4. Fata rotunda

In cazul unei fete rotunde trebuie sa te folosesti de zambet. Persoanele cu fata rotunda au obrajii plini, iar acolo iti doresti sa aplici si fardul de obraz. Pentru aceasta forma, un blush cremos este recomandat. Intinde blush-ul pe ambii pometi. Foloseste o pensula pentru fond de ten si intinde produsul catre tample.

5. Fata ovala

Daca ai fata ovala incepe in partea cea mai proeminenta a fetei. Folosind o pensula, aplica produsul cu miscari usoare catre lobul urechii, apoi catre tample. Daca vrei sa pastrezi lucrurile simple, aplica fardul de obraz pe pometi si intinde-l bine.

Sfaturi in plus:

– intotdeauna scutura excesul de fard de pe pensula inainte sa il aplici pe fata

– daca vrei ca fardul de obraz sa reziste toata ziua aplica unul cu formula cremoasa ca si baza, apoi unul prafos deasupra

– Vrei sa obtii stralucire de dinauntru? Aplica un blush cremos inainte de fond de ten. Dupa ce aplici fondul de ten aplica un blush prafos pe deasupra.

– Pentru cele cu tenul uscat si ridat, foloseste un blush cremos. Daca ai tenul uleios foloseste unul prafos.

– Daca este cald afara foloseste un fard prafos, iar daca este frig un blush cremos este mai potrivit.

– Daca ai tenul palid foloseste un blush in nuante de roz pudrat, piersicuta si pruna transparenta

– Daca esti putin bronzata foloseste nuante de caisa, lila si violet.

– Daca ai tenul masliniu, nuantele de caisa portocalie si trandafirii sunt cele mai potrivite pentru tine

– Daca ai tenul inchis la culoare opteaza pentru naunte maro, caramiziu si portocaliu.