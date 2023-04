9 noi si ingenioase variante de a folosi produsele de machiaj

Majoritatea fetelor au o multitudine de produse la indemana, toate fiind indispensabile, insa se pare ca produsele tale de machiaj pot fi folosite in variante noi si ingenioase.

Noi am ales cateva idei ingenioase care te vor ajuta sa descoperi intreaga putere a machiajului.

1. Rujul pe post de corector

Atunci cand corectorul tau nu iti poate acoperi cearcanele, aplica un strat de ruj, apoi unul de corector.

2. Balsamul de buze in loc de balsam de par

Ai fire rebele sau uscate si nu ai niciun ulei sau spray special la indemana? Poti folosi balsamul de buze.

3. Balsam de buze ca si gel de sprancene

Daca iti doresti sa ai sprancenele perfectae, dar nu ai niciun gel care sa le tina in loc, poti folosi balsamul de buze.

4. Fardul de pleoape poate colora lacul de unghii transparent

Le poti da o noua viata fardurilor de pleoape care s-au demodat, folosindu-le ca si oja. Tot ce trebuie sa faci este sa amesteci un lac de unghii transparent cu fardul de pleoape ales pana ce obtii culoarea dorita.

5. Fard de pleoape ca si tus

Nu trebuie sa cumperi un tus colorat pentru a crea un machiaj de senzatie. Tot ce trebuie sa faci pentru a obtine un tus dintr-un fard de pleoape este sa uzi pensula cu apa inainte de a lua fardul pe pensula.

6. Rimel in loc de tus

Unele fete pot crea un machiaj superb, folosind doar rimel. Cu o pensula speciala de tus, aplica rimelul pe pleoapa asa cum ai face-o in mod normal cu un tus.

7. Fard de pleoape in loc de ruj

Nu este usor sa tii pasul cu moda: astazi este in voga rujul mat, maine este cel metalic si tot asa. Fardul de pleoape te va ajuta sa ramai la moda. Amesteca fardul de pleoape cu un balsam de buze pentru a obtine un nou ruj in cel mai scurt timp posibil. Daca iti doresti un ruj mat, aplica un strat de pudra dupa ce aplici rujul pe buze.

8. Pudra si ulei pentru fond de ten

Pentru a obtine un fond de ten cu consistenta si culoarea perfecta, foloseste o pudra minerala si o crema hidratanta de calitate sau un ulei de fata.

9. Blush in loc de fard de pleoape

Blush-ul poate inlocui complet fardul de pleoape sau poate adauga putina stralucire machiajului.