Lux Pascal debutează la Chanel în prezența fratelui său Pedro Pascal

Lux Pascal a urcat pentru prima dată pe podiumul Chanel la Paris Fashion Week, iar fratele ei, actorul Pedro Pascal, a fost prezent în primul rând pentru a o susține.

În lumea modei, unele momente rămân cu adevărat memorabile. Debutul lui Lux Pascal pe podiumul Chanel este unul dintre acestea. Cunoscută până acum pentru aparițiile sale la evenimente de modă, Lux a trecut de această dată în rolul de model, într-o colecție care a marcat și debutul lui Matthieu Blazy ca director creativ la Chanel.

Ținuta care a atras toate privirile la Chanel

Lux Pascal a apărut pe podium în Look 66, purtând un costum din tweed Chanel reinterpretat cu accente metalizate. Tunica lungă și fusta până la podea, în tonuri perlate de fildeș, au fost completate de detalii în zig-zag de culoare albastru marin. Marginile neterminate ale ținutei amintesc de stilul casei Chanel din perioada de dinaintea lui Blazy.

Materiale: tweed metalizat, nuanțe de fildeș și albastru marin

Detalii: margini neterminate, motive chevron contrastante

Încălțăminte: pantofi cu vârf pătrat și toc subțire

Accesoriile au adus un aer modern. În locul șiragurilor clasice de perle, Lux a purtat mărgele colorate de diferite lungimi. Deși în prezentare au apărut și genți Chanel cu clapetă, Lux a ales un clutch negru subțire, asortat cu pantofii ei cu vârf pătrat. Dunga neagră de pe fiecare pantof, plasată peste partea superioară vișinie, a adus o notă distinctă, chiar dacă modelul clasic cu vârf cap-toe a fost prezent în alte ținute ale colecției.

Pedro Pascal: „Este și a fost întotdeauna una dintre cele mai puternice persoane pe care le-am cunoscut”

La finalul prezentării, Pedro Pascal s-a întâlnit cu Lux pe primul rând și a postat pe Instagram o fotografie împreună. Actorul a purtat un pulover Chanel din cașmir de culoare albastru marin, pe care l-a descris ca fiind „foarte, foarte confortabilă.”, un detaliu care a atras atenția fanilor.

Stil relaxat după prezentare

După show, Lux a ales o ținută casual: o cămașă lavandă supradimensionată și blugi cu croială largă, completate de pantofi negri cu vârf ascuțit. Cei doi frați au pozat zâmbind larg, iar decorul inspirat de sistemul solar a oferit un fundal perfect pentru o fotografie de familie.

Parcursul lui Lux Pascal de la debutul caritabil la Chanel

Lux a avut parte de un an plin de realizări. În martie 2025, ea a participat la prezentarea caritabilă Mother Daughter Holy Spirit, organizată pentru a strânge fonduri pentru Trans Justice Funding Project. Atunci, Lux a purtat o rochie fără bretele, decorată cu paiete roșii în formă de flori. A defilat alături de Alex Consani, un alt model transgender care susține incluziunea în modă.

Pedro Pascal a declarat pentru Esquire în 2023: „[Lux] este și a fost întotdeauna una dintre cele mai puternice persoane și personalități pe care le-am cunoscut vreodată,”. Relația dintre cei doi frați este una apropiată, Lux fiind adesea prezentă la premierele de film și la prezentările de modă la care participă Pedro.

Viitorul lui Lux Pascal după debutul la Chanel

După apariția de succes pe podiumul Chanel, toți ochii sunt ațintiți asupra următoarelor proiecte ale lui Lux Pascal. Este de așteptat ca ea să fie invitată și la alte prezentări importante din sezonul următor. Sprijinul constant al fratelui său Pedro a contat mereu, iar cariera lui Lux pare să fie într-o continuă ascensiune.

Debutul lui Lux Pascal la Paris Fashion Week a însemnat mai mult decât o simplă apariție pe podium. A fost un moment de susținere familială, de reprezentare și de afirmare a pasiunii pentru modă. Povestea celor doi frați arată cum susținerea reciprocă poate transforma fiecare pas într-un succes.