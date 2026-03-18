După agitația adusă de eclipsa totală de Lună din 3 martie, astrologia ne pregătește o perioadă mult mai calmă. Pe 18 martie are loc Luna Nouă în zodia Pești, un eveniment ce promite introspecție și un reset emoțional necesar. Astrologul Bérénice Delignat explică ce înseamnă acest moment pentru noi și cum ne poate ajuta să ne realiniem.

Un ciclu de introspecție profundă

Evenimentul marchează un moment de cotitură în calendarul astrologic, odată cu intrarea Soarelui în Berbec, ce dă startul noului an astrologic. Numai că de data aceasta, lucrurile stau puțin diferit. Potrivit lui Delignat, „Luna Nouă în Pești deschide un ciclu profund introspectiv.”

Ce înseamnă asta, mai exact? „Spre deosebire de lunațiile care ne împing să acționăm sau să decidem rapid, aceasta acționează ca un val blând, invitându-ne să încetinim, să simțim și să ne reconectăm cu ceva mai presus de minte”, adaugă ea. logica lasă locul intuiției. „Energia dominantă a Peștilor creează o atmosferă mai intuitivă și emoțională”, explică astrologul. „S-ar putea să vă simțiți mai puțin analitici și mai în contact cu sentimentele voastre.”

Rolul declanșator al lui Uranus

Planeta Uranus, aflată în Taur, acționează ca un adevărat declanșator în această perioadă. Prezența sa ne zdruncină relația cu securitatea, cu obiceiurile și, nu în ultimul rând, cu teama de lipsuri. Uranus, planeta neprevăzutului, ne forțează să renunțăm la atașamentele care nu ne mai sunt de folos, deschizând astfel un ciclu nou, mai liber.

V-ați gândit vreodată că renunțarea la control poate fi, de fapt, o formă de putere? Delignat vorbește despre un spațiu interior pe care toți îl avem. „Există un spațiu tăcut în fiecare dintre noi care știe deja. Un loc în care sufletul își amintește că viața nu este doar despre ceea ce controlăm, ci și despre ceea ce alegem să traversăm cu încredere.”

Iar când ne facem timp să ascultăm, efectele apar. „Când încetinim suficient pentru a asculta acest spațiu, ceva se calmează. Realizăm că nu suntem singuri în a ne purta viețile, că divinul lucrează și prin noi, adesea în moduri nevăzute.” Sufletul are nevoie de deschidere, iar uneori, cea mai mare înțelepciune constă în a avea pur și simplu încredere în calea care se desfășoară pas cu pas.

Ce zodii sunt cel mai mult influențate

fireste, unele zodii vor resimți aceste energii mai puternic decât altele. „Zodiile de apă – Pești, Rac și Scorpion – vor simți în mod special intensitatea emoțională și intuitivă a acestei lunații”, spune Delignat. Dar nu sunt singurele vizate.

„Gemenii, Fecioara și Săgetătorul ar putea, si, să experimenteze revelații importante, deoarece această energie le perturbă punctele de referință obișnuite și modul lor de a controla situațiile.”

controlul dispare.

Pentru aceste trei zodii (Gemeni, Fecioară și Săgetător), e drept că poate părea un șoc, însă este unul necesar pentru evoluție.

Un ritual simplu pentru un nou început

Pentru a profita la maximum de energiile Lunii Noi, Bérénice Delignat recomandă un ritual simplu, de conștientizare. Primul pas este să îți iei un moment pentru a scrie într-un jurnal despre lucrurile pe care încă încerci să le controlezi în viața ta.

Apoi, spune ea, „Întreabă-te sincer: «Mă protejează cu adevărat sau mă ține pe loc?». Închide ochii pentru câteva minute și imaginează-ți că eliberezi aceste tensiuni în apă… lasă-le să se dizolve.”

Odată ce ai făcut acest exercițiu de eliberare, ultimul pas este să privești spre viitor. „Scrie o singură intenție pentru acest nou ciclu: ceva simplu, aliniat, care te aduce mai aproape de adevărul tău interior”, recomandă Delignat. Până la urmă, uneori transformarea vine din ceea ce, în sfârșit, suntem de acord să lăsăm în urmă.